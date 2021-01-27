Алексея Навального задержали 18 января. Под стражей он пробудет до 15 февраля.

Министерство иностранных дел РФ в хамской форме ответило на требование членов "Большой семерки" отпустить из-под стражи оппозиционера Алексея Навального.

Гневное заявление размещено на сайте МИД РФ.

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Москва назвала бездоказательными обвинения в нарушении международно-правовых обязанностей. У Лаврова расценивают требование G7 "как грубое вмешательство во внутренние дела и как откровенно недружественный шаг".

"Видимая эволюция некогда уважаемого объединения, чьи решения влияли на ход дискуссии в вопросах мировой экономики и политики, не может не вызвать сочувствия. Сегодня мы видим, как "семерка", которая потеряла былой авторитет в международных делах, примеряла роль арбитра в сфере соблюдения норм демократии и прав человека, не имея никаких оснований", – говорится в заявлении россиян.

Москва призвала G7 "отказаться от передергивания фактов и других методов ведения информационной войны, обращать больше внимания решению проблем своих граждан".

"Настоятельно рекомендуем каждом из государств "Группы семи" и ЕС тщательно просчитывать возможные последствия участия в подобных антироссийских демаршах для дальнейшего развития двусторонних отношений с нашей страной", – заявили в МИД РФ.

Протесты в России из-за ареста Навального

Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления летом 2020 года.

Его самолет должен был приземлиться в аэропорту "Внуково", но был перенаправлен в "Шереметьево". Сразу же на пограничном контроле в аэропорту его задержали сотрудники полиции.

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили, что Навального задержали за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.

18 января суд арестовал оппозиционера до 15 февраля.

Навальный призвал сторонников не бояться и выходить на улицы.

23 января в РФ проходили акции в поддержку Навального. Силовики задержали более 2500 человек по всей России.

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Автор: УНИАН