Министерство иностранных дел РФ в хамской форме ответило на требование членов "Большой семерки" отпустить из-под стражи оппозиционера Алексея Навального.
Гневное заявление размещено на сайте МИД РФ.
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Москва назвала бездоказательными обвинения в нарушении международно-правовых обязанностей. У Лаврова расценивают требование G7 "как грубое вмешательство во внутренние дела и как откровенно недружественный шаг".
"Видимая эволюция некогда уважаемого объединения, чьи решения влияли на ход дискуссии в вопросах мировой экономики и политики, не может не вызвать сочувствия. Сегодня мы видим, как "семерка", которая потеряла былой авторитет в международных делах, примеряла роль арбитра в сфере соблюдения норм демократии и прав человека, не имея никаких оснований", – говорится в заявлении россиян.
Москва призвала G7 "отказаться от передергивания фактов и других методов ведения информационной войны, обращать больше внимания решению проблем своих граждан".
"Настоятельно рекомендуем каждом из государств "Группы семи" и ЕС тщательно просчитывать возможные последствия участия в подобных антироссийских демаршах для дальнейшего развития двусторонних отношений с нашей страной", – заявили в МИД РФ.
Протесты в России из-за ареста Навального
- Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления летом 2020 года.
- Его самолет должен был приземлиться в аэропорту "Внуково", но был перенаправлен в "Шереметьево". Сразу же на пограничном контроле в аэропорту его задержали сотрудники полиции.
- В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили, что Навального задержали за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.
- 18 января суд арестовал оппозиционера до 15 февраля.
- Навальный призвал сторонников не бояться и выходить на улицы.
- 23 января в РФ проходили акции в поддержку Навального. Силовики задержали более 2500 человек по всей России.
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