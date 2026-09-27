Южную Корею предупредили о том, что Зеленский вспомнит о передаче пленных КНДР, - СМИ

По дипломатическим каналам Сеул предупредил, что президент Украины может затронуть вопрос о передаче пленных северокорейцев Южной Корее.

Украина заранее предупредила Южную Корею о том, что президент Владимир Зеленский может затронуть вопрос о передаче военнопленных северокорейцев, но не уточнила, "как это будет звучать". Об этом собеседник из команды президента Южной Кореи сообщил изданию Korea JoongAng Daily.

Источник издания утверждает, что по дипломатическим каналам Сеул предупредил, что украинский президент может затронуть вопрос о передаче пленных северокорейцев Южной Корее.

"Украинская сторона заранее проинформировала нас и просила проявить понимание. Мы знали через дипломатические каналы о возможности того, что такая информация о репатриации северокорейских заключенных может быть включена в речь. Было непонятно, как именно это будет сформулировано", - сказал собеседник.

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По его словам, Сеул говорил Киеву, что о репатриации граждан Северной Кореи, взятых в плен на украинском фронте, не следует говорить публично. Это объяснялось тем, что Южная Корея "продвигала стратегию скрывать это насколько это возможно".

"Наше правительство последовательно заявляло, что мы будем урегулировать эту ситуацию в соответствии с волей этих людей, а также соответствующими внутренними законами, международным правом и гуманитарными принципами. Мы достигли взаимопонимания с Украиной, чтобы сделать это тайно, без публичного раскрытия", - пояснил он.

Важно, что министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён заявил, что, независимо от инцидента с разглашением информации о пленных из КНДР, его страна продолжит оказывать Украине помощь.

Пленные из КНДР

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён обвинил президента Украины Владимира Зеленского в разглашении конфиденциальной информации о передаче двух пленных северокорейских военных Южной Корее.

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