Граждане 47 стран воюют против Украины в составе армии оккупантов, – Зеленский

Среди них есть жители КНДР, которых продолжают отправлять на войну против Украины.

Россия втянула в войну против Украины граждан 47 стран. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на общих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН.

По его словам, в войне России против Украины на стороне России участвуют, в частности, граждане таких стран, как Гана, Непал, Таджикистан, Индия, Йемен, Кения, Зимбабве, Куба, Беларусь, Судан, Южная Африка.

Президент отметил, что на видео с украинских дронов можно увидеть, как на поле боя гибнут военные, которые не являются россиянами – это люди из других стран. Зеленский уточнил, что представители этих 47 стран оказались в России путем "обмана и уловок".

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"И время от времени мы получаем запросы на отправку конкретных военнопленных обратно домой", – добавил Зеленский.

Он обратился к лидерам тех стран, граждан которых Россия использует в жестокой войне против Украины:

"Хочу обратиться непосредственно к каждому представителю этих 47 стран. Вы знаете, что Россия делает с вашими людьми, вашими гражданами. Берегите их и не позволяйте им оказаться на другом фронте. Не позволяйте Путину втянуть вас в эту войну. Не позволяйте России потушить свои пожары, скрыть свой позор и расплачиваться за свое безумие жизнью вашего народа", – подчеркнул Зеленский.

В связи с этим президент Украины призвал другие страны ограничить Путину пространство для действий, ограничить его финансирование и ограничить его войну.

Как военные КНДР воюют на стороне России

Также президент Украины сообщил, что Силам обороны Украины удалось взять в плен двух военнопленных из Северной Кореи, которые воевали против Украины на стороне российской армии.

"Недавно мы отправили двух северокорейских военнопленных в Республику Корея [Южную Корею – УНИАН]", – сообщил Зеленский.

По его словам, военных из Северной Кореи нелегко захватить живыми.

"Один из них, когда понял, что его возьмут в плен, пытался покончить с собой, но был шокирован тем, что судьба не дала ему умереть", – добавил Зеленский.

Как отметил глава государства, именно так воспитывают людей в Северной Корее.

"Это реальность. Они отнимают у них свободу. Они отнимают у них право выбора и вбивают им в голову мысль, что они должны умереть, несмотря ни на что. Вы действительно хотите дать такой силе больше времени, чтобы научиться вести войну? Это продолжается уже 5 лет", – заявил Зеленский.

Он отметил, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отправил свои войска в Россию с целью "поддержать слабые места в российской армии". Зеленский добавил, что северокорейские войска уже понесли огромные потери в войне против Украины.

При этом глава государства задался вопросом: почему военные из Северной Кореи должны отдавать свои жизни в российской войне против Украины?

"Ким Чен Ин использует их как валюту, и он, в свою очередь, получает что-то взамен, и все соседи Северной Кореи и страны по всей Азии, наверное, уже заметили его усовершенствованные баллистические ракеты и гораздо более совершенные возможности Пхеньяна в области беспилотников", – заявил Зеленский.

В этой связи президент Украины подчеркнул: "Война, которую не удалось вовремя предотвратить – которая не была вовремя остановлена, и за которую Россия не была вовремя наказана – продолжает распространяться и распространяет вместе с собой зло".

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Как сообщал УНИАН, в августе стало известно, что Россия планирует разместить ракетное подразделение в составе около 90 северокорейских военных в Воронежской области на западе России в составе 112-й ракетной бригады. Эти северокорейские войска могут быть оснащены 120 баллистическими ракетами и шестью пусковыми установками для нанесения ударов по Украине.

По мнению президента и главы некоммерческой организации "Фонд Саратога" Глена Говарда, Северная Корея вовлечена в войну России против Украины в беспрецедентных масштабах. Он отметил, что этот союз фактически стирает границу между безопасностью Европы и Азии.

16 сентября американский Институт изучения войны отметил, что на Сумском или Харьковском направлении северокорейские военные могут заменить часть российских подразделений, чтобы те смогли переместиться в район Лимана.

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