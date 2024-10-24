По словам президента Южной Кореи, правительство в Сеуле не будет просто наблюдать за тем, как КНДР вступает в войну в Украине.

Северная Корея и Россия усиливают военное сотрудничество, что вызывает беспокойство у Южной Кореи. Поэтому страна рассматривает возможность предоставить Киеву военную помощь, ведь не хочет оставлять без ответа возможное развертывание северокорейских войск на стороне РФ в войне против Украины. Об этом заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, пишет tagesschau.

По его словам, правительство в Сеуле не будет сидеть сложа руки, пока тысячи солдат КНДР в России будут проходить подготовку к боевым действиям.

"Развертывание войск Северной Кореи в России является прямым нарушением Устава ООН и резолюций Совета Безопасности ООН. Это провокация, которая угрожает глобальной безопасности", - подчеркнул Юн Сок Ёль.

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Ранее южнокорейская разведка сообщила, что в России уже находится 3 тысячи солдат КНДР. До декабря эта цифра может вырасти до 10 тысяч. Войска находятся на военных объектах в РФ, где, скорее всего, их готовят к развертыванию против Украины. В то же время Южная Корея обеспокоена, что КНДР может стать сильнее в военном плане с помощью сотрудничества с Россией.

Войска КНДР в Украине - что известно

Ранее в МИД Китая заявили, что ничего не знают о войсках КНДР, которые находятся на территории РФ. В частности во время пресс-конференции пресс-секретаря МИД Линь Цзяна спросили, может ли Китай подтвердить такую информацию, на что он ответил, что Китай не в курсе ситуации.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский считает, что мимо саммита БРИКС в Казани фактически могут перемещать военных из Северной Кореи ближе к фронту в Украине. В то же время он заверил, что победит в войне не преступник, не тот, кто разрушает и депортирует, а тот, кто объединяет народы на основе фундаментальных человеческих ценностей и Устава ООН.

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