В Южной Корее заявляют, что КНДР отправила в Россию несколько тысяч своих военных и изолирует их семьи.

Южнокорейская разведка сообщает, что КНДР уже отправила в РФ примерно 3 тысячи своих военных, чтобы поддерживать российских оккупантов в войне против Украины.

Кроме того, отмечается, что Северная Корея изолирует семьи отобранных военнослужащих, "чтобы эффективно контролировать их и тщательно расправляться со слухами", пишет Reuters со ссылкой на Национальную разведывательную службу Южной Кореи (NIS). Кроме того, указано, что помимо этого числа военных КНДР, в Россию последуют тысячи других.

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Пхеньян пообещал предоставить в общей сложности около 10 000 военных, развертывание которых, как ожидается, завершится к декабрю, говорится в материале.

РФ отрицает развертывание войск Северной Кореи, как и поставки оружия из КНДР, хотя обе страны "пообещали укреплять военные связи и подписали договор о взаимной обороне". Депутат южнокорейского комитета по разведке Ли Сон Квон отметил, что Россия, помимо военных, завербовала "большое количество" переводчиков для северокорейских солдат, одновременно обучая их пользоваться военной техникой, такой как беспилотники.

"Российские инструкторы оценивают, что северокорейские военные имеют отличные физические качества и моральный дух, но им не хватает понимания современных методов ведения войны, таких как атаки с использованием беспилотников", - добавил он.

Что известно о северокорейских военных в России

Ранее УНИАН сообщал, что войска КНДР могут стать пушечным мясом для России. К тому же, на статус северокорейских военных в российской иерархии может повлиять "значительный уровень расизма" в РФ.

Кроме того, Пентагон подтвердил, что войска КНДР находятся в России. Однако они до сих пор не имеют ни малейшего понятия, "чем они там занимаются".

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