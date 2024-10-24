По его словам, это происходит под аккомпанемент слов о якобы "недопущении напряжения".

Мимо саммита БРИКС в Казани фактически могут перемещать военных из Северной Кореи ближе к фронту в Украине. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на парламентском саммите Крымской платформы.

"И сейчас, когда некоторые лидеры государств собрались на путинском саммите в Казани и когда фактически мимо этого их саммита могут перемещать военных из Северной Кореи ближе к фронту в Украине под аккомпанемент слов о якобы "недопущении напряжения", мы все равно знаем: победит не преступник, не тот, кто разрушает и депортирует, а тот, кто объединяет народы на основе фундаментальных человеческих ценностей и Устава ООН", - заявил глава государства.

По его словам, если мы будем успешны в том, чтобы завершить эту войну справедливо, то любой другой народ, против которого могут планировать подобную агрессию, сможет быть уверенным, что миру хватит сил и единства, чтобы защитить международное право.

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"Поэтому я прошу всех вас быть активными и действительно непоколебимыми. Преступник не должен выиграть от этой войны", - подчеркнул Зеленский.

План победы в войне - что известно

Зеленский представил план победы в парламенте 16 октября. Он состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений.

Как сообщал УНИАН, Украина представила партнерам План победы, который содержит все необходимое, чтобы лишить Россию любых альтернатив, на которые она сейчас рассчитывает, кроме справедливого мира.

По словам Зеленского, "когда и если План победы будет полностью реализован, мы увидим Россию на Саммите мира, мы увидим реализованной Формулу мира, увидим полностью восстановленную действенность целей и принципов Устава ООН".

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