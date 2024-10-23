С теоретической точки зрения, военная помощь от Южной Кореи возможна в случае переброски войск Северной Кореи для усиления российских захватнических войск.

Южная Корея (Республика Корея) имеет много интересных собственных разработок и Украине стоит активнее работать с этой страной для расширения помощи. Об этом военный обозреватель Денис Попович сказал в эфире на Радио NV.

Эксперт обратил внимание на источники из Южной Кореи об информации о передаче Украине наступательного вооружения Южной Кореей:

"Чего мы можем ожидать от Южной Кореи? Это, опять же, теоретизация этого вопроса, когда мы говорим о передаче определенных вооружений, то там есть широкая номенклатура, поскольку Южная Корея так же готовилась к возможному конфликту с Северной Кореей, поэтому готовились они тщательно".

В частности, Сеул имеет советское вооружение и более новое российское, потому что Российская Федерация передавала им танки Т-80. Количество этих танков оценивается от 43 до 80 единиц. "И этими танками удалось укомплектовать два батальона третьей танковой бригады армии Южной Кореи. Как раз для имитации боевых действий с возможным врагом", - сообщил Попович.

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Также Южная Корея имеет 67 единиц российских БМП-3.

"Это то, чем можно нам помочь здесь и сейчас, если дело дойдет до передачи вооружения", - сказал Попович.

При этом, по его словам, Южная Корея имеет собственные очень интересные разработки.

"Это танки К-2 Black Panther. Польша будет закупать на замену тем танкам, которые они передавали нам. У них есть САУ К9 Thunder. Тоже очень интересная разработка. В основу САУ Krab как раз легли элементы от К9 Thunder, а САУ Krab - это очень известная единица, которая сейчас используется в российско-украинской войне", - сказал Попович.

Вместе с тем, Южная Корея имеет собственные разработки взлетно-ракетных комплексов, оперативно-тактических ракетных комплексов.

"У них очень много интересного и нам надо работать очевидно с Южной Кореей, чтобы они расширили помощь Украине", - подчеркнул Попович.

Обозреватель отметил, что если верить южнокорейским медиа, то речь идет о поэтапном оказании помощи Украине, если переброска войск КНДР для участия в войне России против Украины станет реальностью.

Эксперт отметил, что руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов говорил, что буквально сегодня ожидается прибытие первых северокорейских солдат на Курское направление. Также президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что две северокорейские бригады численностью до шести тысяч личного состава каждая должны прибыть на российско-украинский фронт и принять участие в войне.

Войска КНДР в России - что известно

Как сообщал УНИАН, Южная Корея может отправить военный и разведывательный персонал в Украину после того, как КНДР отправила войска в поддержку России.

Также, Южная Корея может впервые отправить Украине наступательное оружие.

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