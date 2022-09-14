Власти страны рассматривают как технологии, так и инструменты.

Тайвань изучает, как Украина использует технологии и инструменты передачи информации во время войны с Российской Федерацией. Речь идет не только о спутниках, но и о юморе

Об этом сообщает REUTERS.

Китайские военные учения вокруг Тайваня в прошлом месяце усилили опасения по поводу нападения.

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"Мы изучаем опыт вторжения России в Украину в феврале. Мы обнаружили, что весь мир может знать, что там происходит в режиме реального времени", - заявила глава нового министерства по цифровым вопросам Тайваня Рейтер Одри Тан.

По ее словам, Украина эффективно доносила миру информацию и поддерживала высокое качество связи в режиме реального времени, что имело решающее значение.

"Это не только для нашего народа, но и для людей, которые заботятся о нас во всем мире, чтобы мы могли заручиться поддержкой международных друзей", - отметила министр.

Среди планов Тан по сохранению связи в случае атак Китая - программа испытаний спутников стоимостью 550 миллионов тайваньских долларов, а это 18 миллионов долларов, в течение следующих двух лет для обеспечения интернет-услуг на Тайване.

По ее словам, цель заключается в том, чтобы поддерживать социальную стабильность и работоспособность систем управления Тайваня путем "мгновенного" переключения на альтернативные формы связи, такие как спутники на средней и нижней орбите.

Несколько тайваньских компаний уже ведут переговоры с международными поставщиками спутниковых услуг.

"Мы публично заявляем, что наша стратегия - "юмор вместо слухов". Как мы видели на примере Украины, есть также люди, которые используют идеи даже комедии, конечно же, интернет-мемы, чтобы распространять сообщение, которое сплачивает людей", - заявила Тан

Стоит отметить, что Тан является активным пользователем Twitter с более чем 250 000 подписчиков. Она отметила, что ее не беспокоят онлайн-атаки, которые включают обвинения в сепаратизме.

На вопрос об использовании Китаем социальных сетей в своей кампании по обмену сообщениями против Тайваня в случае войны Тан сказал, что это уже происходит.

Как ранее сообщал УНИАН, напряжение между Китаем и Тайванем возросло после визита на остров спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Пекин провел военные учения возле берегов частично признанного государства, а Тайвань назвал их имитацией нападения.

Китай также разорвал диалог с США в военной и климатической сферах и ввел против Пелоси и ее ближайших родственников санкции.

Тайвань 30 августа открыл предупредительный огонь по китайскому беспилотнику. Через день военные силы острова сбили китайский дрон.

Недавно стало известно, что на своих военных учениях китайская армия имитировала удары по кораблям ВМС США. Они могут стать целями в рамках захвата полосы островов, примыкающей к побережью Китая.

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