Эти тренировки призваны не допустить вмешательства сторонних сил в случае войны с Тайванем.

Китай во время военных учений имитирует удары по кораблям Военно-морских сил США. Цель этих тренировок — не допустить вмешательства сторонних сил в случае войны с Тайванем.

Такая информация поступила от издания Reuters. Журналисты получили официальный отчет Тайваня касательно военных учений Поднебесной.

КНР укрепляет свои силы для потенциальной атаки на остров. В стратегии Пекина первоочередная цель — это цепь островов, которая тянется от Японии и проходит через Тайвань, Филиппины и Борнео. Они охватывают побережье Китая и могут стать военным плацдармом.

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В отчете также говорится, что Поднебесная способна отправить своих агентов на остров с целью нарушить системы управления и повредить инфраструктуру. Еще одной потенциальной опасностью Тайвань считает электронные атаки, которые повредят связь.

Согласно докладу, в случае войны корабли ВМС США войдут в первую островную цепь и станут целью Поднебесной. По мнению тайванских властей, Китай стремится установить стратегический контроль над упомянутыми островами до 2035 года.

При этом Штаты регулярно отправляют военные суда в Южно-Китайское море. Иногда они проходят близко к китайским островам и через Тайванский пролив, что вызывает осуждение КНР. А в США патрулирование вод называют миссиями по обеспечению свободы навигации.

Напомним, напряжение между Китаем и Тайванем возросло после визита на остров спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. КНР начала военные учения возле берегов частично признанного государства. Тайвань назвал их имитацией нападения.

Китай также разорвал диалог с США в военной и климатической сферах. А против Пелоси и ее ближайших родственников в Поднебесной ввели санкции.

Тайвань 30 августа открыл предупредительный огонь по китайскому беспилотнику. А через день военные силы острова сбили дрон Поднебесной.

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