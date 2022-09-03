В КНР также заявили об ухудшении отношений между государствами в случае завершения сделок.

В Китае отреагировали на продажу вооружения Тайваню Соединенными Штатами Америки. Власти КНР заявили, что это может еще сильнее обострить и без того напряженную ситуацию вокруг острова. А еще военные сделки приведут к ухудшению отношений между Поднебесной и США.

Как передает портал Reuters, официальный ответ дал пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэньюй.

По словам дипломата, возможная продажа оружия "серьезно угрожает китайско-американским отношениям, а также миру и стабильности в Тайваньском проливе".

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"Китай решительно примет законные и необходимые контрмеры в свете развития ситуации", — добавил Пэньюй.

О военных сделках с Тайванем в США объявили 2 сентября. Штаты заключили с частично признанным государством три контракта на общую сумму $1,1 миллиарда. Договора предусматривают поставки вооружения и предоставление технических услуг.

Тайвань получит от США 60 ракет AGM-84L Harpoon Block II стоимостью $355 млн, 100 тактических ракет класса "воздух-воздух" AIM-9X Block II Sidewinder на сумму $85,6 млн и разведывательный радар. Последний оценивается в $655,4 млн.

Напомним, напряжение между Китаем и Тайванем возросло после визита на остров спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. КНР начала военные учения возле берегов частично признанного государства. А Тайвань назвал их имитацией нападения.

Китай также разорвал диалог с США в военной и климатической сферах и ввел против Пелоси и ее ближайших родственников санкции.

Тайвань 30 августа открыл предупредительный огонь по китайскому беспилотнику. Через день военные силы острова сбили дрон Поднебесной.

Недавно стало известно, что на своих военных учениях Китай имитирует удары по кораблям ВМС США. Они могут стать целями в рамках захвата полосы островов, примыкающей к побережью Поднебесной.

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