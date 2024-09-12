По словам чиновника, деревушка окружена водоёмами и болотами, где много лягушек, потому она и приглянулась аистам.

В Германии более 130 крупных птиц терроризируют деревушку Хоэнфельс близ Боденского озера. Всего там живут 450 человек.

Как пишет BILD, белые аисты пожирают посевы, шумят и оставляют повсюду экскременты. По словам местных фермеров, у этих птиц очень развито "сарафанное радио": как только поля засевают, птицы со всей округи тут же собираются там, чтобы поесть.

Бургомистр Флориан Цинделер жалуется, что белый аист как вид находится под охраной, поэтому ни жители, ни власти ничего не могут с ними поделать. По словам чиновника, деревушка окружена водоёмами и болотами, где много лягушек, потому она и приглянулась аистам.

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Зоозащитники не видят проблем с числом птиц и предлагают местным жителям подождать, пока те отправятся на зимовку на юг. По их словам, молодые птицы уже улетели, старые хозяева гнёзд вскоре последуют их примеру.

Нападение животных на людей

В Малайзии стая выдр чуть не загрызла девушку, которая вышла на пробежку. Инцидент произошёл в парке отдыха в штате Сабах в Малайзии. По всей видимости, стая хищных животных скиталась в поисках пищи. Выдры заметили пробегавшую мимо девушку и накинулись на неё. Они искусали её до крови и убежали.

После нападения на теле женщины осталось несколько глубоких ран. Судя по камерам видеонаблюдения, выдры убежали на ближайшую автостоянку, а после этого скрылись из вида.

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