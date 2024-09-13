Новая сеть будет в 100 раз быстрее и сможет использовать платформы виртуальной реальности.

Подключение к интернету 6G не является столь неизбежным, как предполагают некоторые телекоммуникационные компании, и может произойти минимум через десять лет, пишет Independent.

По словам научного сотрудника радиочастотной техники и научного сотрудника UKRI Future Leaders Fellow в Университете Шеффилда Эдди Болла, нынешняя инфраструктура Великобритании потребует "существенных обновлений", чтобы иметь возможность поддерживать сеть 6G.

Отмечается, что технология 5G начала разворачиваться в Великобритании только в 2019 году, но многие уже прогнозируют, что его преемник 6G будет в 100 раз быстрее и сможет обеспечить работу платформ виртуальной реальности, таких как метапространство, а также способствовать развитию беспилотных автомобилей.

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Впрочем, Болл отметил, что нынешняя инфраструктура Великобритании, включая оборудование, мобильные телефоны и антенны являются непригодными для этой цели.

По его словам, основной проблемой является энергоэффективность радиосистем, необходимых для обеспечения будущих высоких скоростей передачи данных, что приводит к сокращению срока службы батареи мобильного устройства.

Он отметил, что в Университете Шеффилда начали поиск новых технологий и архитектур, которые могут предложить улучшенную энергоэффективность и производительность, но до того, как это станет реальностью в нашей повседневной жизни, еще много лет.

Если мы хотим увидеть все преимущества 6G в следующем десятилетии, Великобритания должна играть ключевую роль в ведущих международных исследованиях, руководить созданием международных стандартов и создавать новые высокотехнологичные компании для построения аппаратной инфраструктуры", - отметил Болл. Будет обидно, если нам снова придется покупать все наши критически важные технологии, вместо того, чтобы строить хотя бы часть из них здесь - добавил он.

Сеть 5G в Украине

В феврале 2024 года вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что пилотный проект 5G-связи в Украине может быть запущен в текущем году.

Уже в мае в Украине было впервые в тестовом режиме запущено 5G. Тогда оператор Vodafone и компания Nokia организовали телемост и объединили Ивано-Франковск, Киев и Хельсинки, чтобы проверить качество 5G связи. В Минцифры надеются скоро масштабировать технологию 5G в Украине.

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