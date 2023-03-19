Страна не выразила решительной готовности задержать президента РФ, как обязывает МУС.

Южно-Африканская Республика, которая не осудила российскую агрессию против Украины и поддерживает контакты с РФ, отреагировала на решение Гаагского суда о выдаче ордера на арест диктатора Владимира Путина.

Как пишет Reuters, ЮАР, в которую, как ожидалось, Путин должен был бы поехать в августе на саммит BRICS, осознает свои правовые обязательства, связанные с международным ордером на арест президента РФ.

"Мы, как правительство, осознаем наши юридические обязательства. Однако с сегодняшнего дня и до саммита мы будем продолжать сотрудничать с различными заинтересованными сторонами. Мы принимаем во внимание отчет об ордере на арест, который выдал МУС. Южно-Африканская Республика остается приверженной и очень сильно желает, чтобы конфликт в Украине был разрешен мирным путем, путем переговоров", – заявил Винсент Магвенья, пресс-секретарь президента ЮАР Сирила Рамафосы Винсент Магвенья.

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ЮАР и Россия - что надо знать

Южная Африка не осудила вторжение России в Украину. Страна также "воздержалась" во время голосования предложенную Киевом и партнерами и принятую Генассамблеей ООН резолюцию о всестороннем, справедливом и долговременном мире в Украине. В тексте резолюции высказывается настойчивый призыв к России немедленно и безусловно вывести все ее войска с территории Украины.

Также во время полномасштабной войны в Украине ЮАР, которая является членом G20, продолжает сотрудничество с россиянами в военной сфере. В конце февраля в Индийском океане проходили совместные военно-морские маневры России, Китая и ЮАР.

Ордер на арест Владимира Путина

Ранее на этой неделе Международным уголовным судом в Гааге был выдан ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой, которых считают ответственными за депортацию взрослых украинцев и детей в РФ.

Государства, которые являются участниками Римского устава (их 123 и ЮАР - среди них) после выдачи такого ордера президента России должны арестовать его в случае появления на их территории.

Эксперты также отмечали, что не стоит ожидать значительных результатов по привлечению Путина к ответственности в ближайшее время. В то же время, как подчеркивал бывший президент Международного уголовного суда (2018-2021) Чили Эбоэ-Осуджи, ордер на арест "действительно очень важен". В частности, потому что показывает, что никто не стоит выше международного права. Кроме того, с России не снимут санкции, пока Путина не выдадут Гааге.

Российские власти заявляли, что решение является неприемлемым. А украинские власти считают его историческим.

Германия стала первой страной, заявившей о своей готовности арестовать российского диктатора.

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