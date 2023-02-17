Учения с возможным пуском ракет состоятся в Индийском океане совместно с Китаем и ЮАР.

Россия должна принять участие в совместных военно-морских учениях с Китаем и Южной Африкой, на которых может состояться испытательный пуск гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон". Все это произойдет на фоне саммита Большой Семерки 24 февраля, сообщает Sky News.

Как сообщается, фрегат с ракетой "Циркон" был отправлен на 10-дневные совместные учения в Индийском океане, которые приурочены к первой годовщине вторжения в Украину.

Тем временем в минувшие выходные в Кейптауне пришвартовалось судно с буквами Z и V - печально известными символами, которые московские силы используют для пропаганды вторжения в Украину.

Видео дня

Ранее россияне сообщали, что в ходе учений будет проведен учебный пуск ракеты "Циркон", хотя Национальные силы обороны ЮАР это опровергли.

Издание отмечает, что решение ЮАР провести у себя военные учения вызвало критику внутри страны и усилило опасения Запада по поводу российского и китайского влияния в Африке.

Правительство ЮАР во главе с президентом Сирилом Рамафосой заявляет, что сохраняет нейтральную позицию в отношении войны на Украине и воздержалось от принятия в прошлом году резолюции ООН, осуждающей Кремль.

Российская гиперзвуковая ракета "Циркон" - что о ней говорят эксперты

"Циркон" - двухступенчатая ракета, дальность ее полета может составлять до 600 километров. В России заявляли, что гиперзвуковыми ракетами "Циркон" будут оснащаться подводные лодки и надводные боевые корабли флота РФ.

Военный эксперт Олег Жданов ранее заявил, что массовое производство ракет "Циркон" в России не начато, поэтому угрозы Путина о взятии их на вооружение он назвал обычной пропагандой.

Другой военный эксперт Александр Коваленко отметил, что Россия всегда завышает официальные характеристики оружия. Поэтому и характеристики "Циркона" тоже можно поддавать сомнениям.

Вас также могут заинтересовать новости: