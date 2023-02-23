Глава МИД Украины убежден, что Украине с партнерами удастся победить все процедурные попытки России завалить это голосование.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что Россия пытается завалить голосование Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций за проект резолюции в поддержку мира в Украине.

Об этом Кулеба сказал во время видеообращения в социальной сети Facebook. "Напряжение безумное. Россия делает все для того, чтобы сбить количество голосов для того, чтобы вообще завалить резолюцию. Беларусь решила подыграть и по сути от русского имени внесла свои поправки к резолюции. Большое напряжение, но работаем с каждой страной, независимо от региона, независимо от ее размера и влияния на международной арене. Потому что каждый голос одинаково важен", - заявил Кулеба.

Глава МИД добавил, что на самом деле весь мир с Украиной, но "кто-то более открыто, а кто-то менее". "Россия в глобальном масштабе, если учесть, что в ООН являются 193 страны, - то Россия и те, кто голосуют вместе с ней, можно смело говорить, что они находятся в глобальной изоляции. И так оно будет и дальше", - заявил Кулеба.

Видео дня

Он убежден, что Украине с партнерами удастся победить все процедурные попытки России завалить голосование за резолюцию. "И когда высветится результат на табло - это и будет картина мира, с небольшой скидкой на различные дипломатические курьезы, когда, например, кто не успевает зайти в зал проголосовать. Но с этим мы будем бороться, чтобы все пришли и проголосовали", - сказал Кулеба.

Резолюция в поддержку мира

Как сообщал УНИАН, 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на этой неделе почти 60 государств вынесут на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН проект резолюции в поддержку мира в Украине.

Утверждение проекта резолюции состоится накануне 24 февраля - годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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