По словам Василия Небензи, украинских детей забирали в Россию, чтобы "уберечь их от опасности, которую могут представлять боевые действия".

Россия планирует провести неофициальное заседание Совета Безопасности ООН в начале апреля, чтобы обсудить, по ее словам, "реальное положение" украинских детей, вывезенных в Россию.

Представитель России в ООН Василий Небензя заявил на пресс-конференции, что Россия планировала заседание Совета задолго до пятничного объявления МУС, пишет The Associated Press.

Небензя из России назвал вопрос о детях "абсолютно раздутым" и сказал, что Москва хочет объяснить на заседании Совета Безопасности примерно 6 апреля, что они были доставлены в Россию "просто потому, что мы хотели избавить их от опасности, которую могут принести военные действия".

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У Небензи спросили, планирует ли Россия вернуть детей.

"Конечно, в безопасных условиях. Почему нет?" - ответил российский посланник.

Ордер на арест Путина - детали

17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Его обвиняют в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

Объявление ордеров на Путина и уполномоченного по правам ребенка при Президенте Российской Федерации Марии Львовой-Беловой было воспринято Украиной как первый шаг к привлечению России к ответственности за преступления, совершенные 14 февраля 2022 года. Его отклонила Москва, которая не входит в число 123 стран, являющихся сторонами суда, назвав иск "юридически недействительным" и "возмутительным".

Украинское правительство утверждает, что с начала войны в Россию был вывезен 16 221 ребенок.

Это заявление последовало за докладом, опубликованным в четверг Комиссией ООН по расследованию событий в Украине, в котором говорится, что имеются доказательства незаконной передачи сотен украинских детей в Россию.

Главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан заявил, что выданный в Гааге ордер на арест президента России Владимира Путина является пожизненным.