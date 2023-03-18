Этому должны предшествовать консультации с украинскими военными.

Народный депутат, председатель комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Денис Маслов заявил, что Украина ратифицирует Римский статут на пути в Европейский Союз. Об этом он сообщил в эфире информационного телемарафона.

"Что касается ратификации Римского устава, то это одно из тех действий, которое обязательно будет предпринято на нашем пути в Европейский Союз. Этому должны предшествовать очень серьезные консультации с нашими военными, разъяснение положений, выполнение положений Римского устава и внутренняя серьезная дискуссия", - сказал Маслов.

По его словам, Украина уже сделала соответствующие заявления, и это предусмотрено статьей 12 Римского устава, предоставив все полномочия и юрисдикцию Международному уголовному суду расследовать все преступления на территории Украины.

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Маслов также отметил, что менее половины из стран, ратифицировавших Римский устав, имплементировали внутренние механизмы на законодательном уровне относительно сотрудничества прокурора Международного уголовного суда и национальных органов.

"Украина как раз среди тех стран, которые имплементировали внутренние процессуальные механизмы, и более того, вы знаете, что на недавней конференции United for Justice, которая прошла очень серьезно и мощно в городе Львов, был подписан договор с Кабмином об учреждении офиса Международного уголовного суда в Украине. Так вот таких стран вообще не очень много. Поэтому Украина очень сильно продвинулась в этом вопросе", - добавил нардеп.

Орден на арест Путина - что известно

17 марта 2023 года Международный уголовный суд Гааги выдал международные ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации украинских детей.

Теперь Путина могут арестовать на территории 123 стран, ратифицировавших Римский устав.

Однако, по мнению экспертов, не стоит ожидать значительных результатов по привлечение Путина к ответственности в ближайшее время.

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