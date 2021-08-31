Речь идет о подборе и рекомендации контента для главной страницы украинского YouTube Music и YouTube.

Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров и вице-президент Google Каран Бхатия обсудили в Вашингтоне результаты сотрудничества и дальнейшие совместные планы.

Об этом Федоров сообщил на своей странице в Facebook.

"Мы сотрудничаем с Google со времен основания министерства, поскольку наши видения очень похожи. Сегодня обсудили результаты сотрудничества и дальнейшие совместные планы. В частности, вопрос подбора и рекомендаций контента для главной страницы украинского YouTube Music и YouTube. Потому что сейчас нашим пользователям предлагается российский контент, что недопустимо, когда в Украине идет война", - написал министр.

По его словам, компании Google предложили привлечь независимых украинских редакторов, которые будут подбирать контент. Это откроет возможности для развития украинской музыкальной и креативной индустрии.

Читайте такжеInstagram обяжет пользователей указывать свой возрастФедоров также сообщил, что среди важных вопросов были оптимизация сотрудничества по приложению "Дія" и возможность для украинцев пользоваться фондом YouTube Shorts.

"YouTube Shorts - специальная программа поддержки креаторов на 2021-2022 годы. Объем фонда - 100 млн долларов. Авторы самых популярных и верительных роликов смогут зарабатывать от 100 долл. до 10 тыс. долл.",- пояснил министр.

Он отметил, что в Украине очень развита креативная индустрия.

"Мы имеем большое количество рекламных и маркетинговых агентств. Наши режиссеры получают награды за украинские фильмы. Клипмейкеры снимают видео для мировых звезд, например, Coldplay, рекламу для таких компаний, как Apple, и высоко ценятся во всем мире", - констатировал Федоров.

Он выразил надежду на продолжение плодотворного сотрудничества с Google.

"Ведь мы хотим, чтобы международные компании не просто присутствовали в Украине, а и масштабировали здесь свой бизнес", - добавил министр цифровой трансформации.

Напомним, что ранее СБУ проверяла российские группы, которых пригласили на фестиваль "Файне місто" в Тернополь.

Также YouTube удалил ролики президента Бразилии за фейки про коронавирус.

Автор: Тамара Отовская