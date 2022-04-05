Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что вероятность крупного конфликта между великими державами возрастает.
Как пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Марка Милли, генерал добавил, что ядерная риторика России стала "очень провокационной".
"Мы вступаем в мир, который становится все более нестабильным, и вероятность крупного международного конфликта между большими державами возрастает, а не уменьшается", - сказал Милли.
Генерал добавил, что с началом российского вторжения в Украину из Москвы стала доноситься очень провокационная риторика относительно уровня боеготовности ядерных сил России.
Напомним, в конце февраля Владимир Путин дал команду перевести ядерные силы России в особый режим несения боевого дежурства.
Отметим, позднее в Кремле назвали условие, при котором Россия готова применить ядерное оружие.