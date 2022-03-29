"Ядерные" угрозы со стороны России усилились после заметных провалов россиян в боевых действиях против Украины.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заверил, что Россия не собирается применять ядерное оружие против стран Европы, но она это сделает, если появится угроза существованию государства.

Об этом Песков заявил в интервью PBS, цитирует CNN.

Тезис журналиста о том, что Путин, объявляя о "спецоперации", якобы сказал о возможности применения ядерного оружия в случае вмешательства третьих стран, Песков возразил: "Я так не думаю. Он (Путин) предупредил, о том, что не надо вмешиваться. Если же такое произойдет, то у нас есть средства и возможности для того, чтобы это предотвратить и наказать тех, кто попытается".

По его словам, "любое завершение войны (с Украиной), конечно же, не является поводом для применения ядерного оружия".

"У нас есть концепция безопасности, в которой очень четко указано, что только тогда, когда существует угроза существованию государства, мы можем применим ядерное оружие для устранения угрозы существования нашего государства", - сказал спикер Путина.

Отметим, "ядерные" угрозы со стороны России усилились после заметных провалов россиян в боевых действиях против Украины.

22 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил американским журналистам о концепции нацбезопасности страны, допускающей применение ядерного оружия, если государство окажется под угрозой существования.

Уже через два дня российский дипломат в ООН уже публично заявил о готовность России применить оружие массового поражения, если ее "спровоцирует НАТО".

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