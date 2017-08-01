The New York Times: российские военные учения вблизи границы НАТО повышают опасения агрессии

Об этом пишут Майкл Гордон и Эрик Шмитт в статье "Российские военные учения вблизи границы НАТО повышают опасения агрессии", опубликованной на сайте газеты The New York Times.

Войска проведут военные учения, известные как "Запад", в Беларуси, Балтийском море, западной России и российском анклаве Калининграде. В учениях будет участвовать восстановленная бронетанковая армия, названная в честь легендарной советской воинской части – Первая гвардейская танковая армия. Впервые после распада Советского Союза, такое количество наступательных сил будет сосредоточено в одной части.

Военные учения, запланированные на несколько месяцев, не являются реакцией на принятие новых экономических санкций в отношении России, которые Конгресс утвердил на прошлой неделе. До сих пор, ответом России на санкции послужило изгнание нескольких сотен сотрудников из американских дипломатических представительств в стране.

Читайте такжеВице-президент США назвал Россию главной угрозой для стран БалтииНо этот шаг является частью более масштабных усилий Путина по укреплению военного мастерства России, и отражает все более агрессивное наступление России. Помимо вмешательства России в президентские выборы 2016 года в поддержку кампании Трампа, что привлекло внимание в Соединенных Штатах, ее вооруженные силы в последние годы развернули силы в Сирии, захватили Крым и вмешались в восточную Украину, запугивали балтийские государства с помощью кратких учений и провоцировали самолеты и корабли НАТО.

Наказание в виде санкций со стороны Соединенных Штатов и европейских союзников, которые изолировали Россию, не помогли остановить Путина и его бряцание оружием. Это показывают и давно запланированные учения "Запад".

Еще более тревожно, говорят высокопоставленные американские военные, что маневры могут быть использованы в качестве предлога для увеличения военного присутствия России в Беларуси, центральной европейской нации, которая граничит с тремя важными союзниками НАТО:Польшей, Литвой и Латвией.

"Большая проблема заключается в том, что они не собираются уходить, и это не паранойя", - заявил генерал Тони Томас, глава командования сил специальных операций США, на конференции по национальной безопасности в Аспене, штат Колорадо, в июле.

Питер Звак, отставной генерал армии, был атташе США по вопросам обороны в Москве с 2012 по 2014 год. "Прежде всего, суть сообщения: мы наблюдаем за вами; мы сильны; мы многому научились; не спорьте с Россией", - сказал он.

Западные военные предупреждают, что Соединенные Штаты и Россия не находятся на грани войны. Но они выразили обеспокоенность из-за того, что усиленная российская военная деятельность может привести к непреднамеренным столкновениям.

Для этой части учений "Запад", реликвии холодной войны, которую возрождали в 1999 году, затем снова в 2009 и 2013 годах, Россия предоставила достаточное количество вагонов для перевозки 4000 танков и другого тяжелого оборудования в Беларусь и из Беларуси.

У россиян уже есть около тысячи военнослужащих и персонала по связи, размещенных в Беларуси, а логистические команды обслуживают там полигоны для учений. Ожидается, что к середине августа прибудут тысячи служащих российской армии, военно-воздушных сил и ПВО, которые будут участвовать в учениях. Ожидается, что остальные силы прибудут в Беларусь к началу сентября в преддверии учений "Запад", запланированных с 14 по 20 сентября.

Соединенные Штаты принимают меры предосторожности, в том числе отправляют 600 американских десантников в три балтийских страны НАТО на время проведения учений "Запад" и откладывают ротацию возглавляемой Соединенными Штатами боевой группы в Польше.

"Послушайте, мы будем готовы", - сказал генерал-лейтенант Фредерик Б. Ходжес, глава сил армии США в Европе. "Но мы не собираемся стоять на парапете, ожидая чего-то".

В 2014 году скрытые вторжения России в восточную Украину и быстрый захват Крыма рассматривались как умелые учения в "гибридной войне" – комбинации кибервойны, мощной дезинформационной кампании и использования высококвалифицированных специальных оперативных войск и местных марионеток.

Но тяжелое танковое подразделение, которое стало основой предстоящих учений, вряд ли можно так просто скрыть.

Первая гвардейская танковая армия, состоящая в основном из солдат, переведенных из других подразделений, включая элитные моторизованные и танковые дивизии под Москвой, имеет обширный послужной список. Ее солдаты сражались с немцами во время Второй мировой войны на Восточном фронте и, в конечном итоге, в Берлине, прежде чем стать частью советских войск, оккупировавших Германию. В 1968 году она участвовала во вторжении в Чехословакию, чтобы подавить Пражскую весну.

После окончания холодной войны подразделение было переведено в Смоленск, недалеко от границы с Беларусью, до расформирования в 1998 году. Но она была воссоздана Путиным, чтобы послужить дополнительным импульсом для российской армии и стать видимой демонстрацией российской силы.

"Это название было выбрано по определенной причине", - сказал Филипп Бридлав, отставной генерал ВВС, который служил командующим НАТО. "Оно отправляет очень четкое послание странам Балтии и Польши".

Читайте такжеАмериканский генерал назвал Россию самой серьезной военной угрозой для СШАКроме того, россияне вывели новую моторизованную дивизию под Смоленск, недалеко от границы с Беларусью, ее можно использовать в сочетании с танковым подразделением. Вместе с высокомобильной танковой армией, эта сила имеет в своем распоряжении около 800 танков, более 300 артиллерийских орудий и десяток тактических ракетных пусковых установок "Искандер".

Это больше танков, чем есть у НАТО, в активных подразделениях, развернутых в странах Балтии, Польше и Германии, вместе взятых, не включая броню на складе, которая будет использоваться подкреплением, направленным из Соединенных Штатов, отметил Филипп Карбер, президент Фонда Потомак, который изучал российские военные операции в Украине и вокруг нее.

"Существует только одна причина для создания гвардейской танковой армии: она будет ударной силой для наступления", - сказал генерал Ходжес. "Это не для обеспечения безопасности на родине. Это не означает, что они автоматически собираются это сделать, но с точки зрения запугивания, это средство давления на союзников".

Карбер предостерег от преувеличения возможностей Первой гвардейской танковой армии, отметив, что не все ее подразделения полностью укомплектованы персоналом, и что некоторые из самых современных танков не прибыли.

Но, по его словам, если они будут полностью развернуты в Беларуси, это будет мощное наступательное подразделение, и способ для российских военных быстро спроецировать власть на запад, что так важно для Москвы. Распад Советского Союза означал, что российские войска потеряли Беларусь и Украину в качестве буферов.

"Одно только присутствие Первой гвардейской танковой армии вблизи польской границы создает дилемму для НАТО", - сказал Карбер. "НАТО должно укреплять Балтию или защищать восточную Польшу? У НАТО не хватает сил, чтобы сделать и то, и другое в кратчайшие сроки. И это вдобавок к политическому давлению, которое может оказывать Россия, чтобы сдерживать страны Балтии и Польшу".

Русские также объявили, что первая гвардейская танковая армия станет первым формированием, которое получит танк Т-14 Армата, новую боевую машину пехоты, а также передовые средства противовоздушной обороны и радиоэлектронное оборудование.

Однако более серьезная проблема заключается в том, будет ли Россия использовать учения "Запад", чтобы приструнить Беларусь. Беларусь давно тесно сотрудничает с Москвой, а ее подразделения ПВО интегрированы с Россией на востоке. Но после споров между автократическим президентом страны Александром Лукашенко и Путиным, появились сообщения о том, что Беларусь не хочет принимать большее количество российских войск на постоянной основе.

В рамках учений, ожидается, что подразделения Первой гвардейской танковой армии создадут командный пункт на западе Беларуси и проведут учения в учебных районах вблизи Бреста, на польской границе и в Гродно, недалеко от Польши и Литвы.

Российские официальные лица заявили НАТО, что учения будут намного меньше, чем предполагают западные официальные лица, и будут включать менее 13 тыс. военнослужащих. Но чиновники НАТО говорят, что эти учения направлены на то, чтобы протестировать планы действий России на случай крупного конфликта с альянсом, и в них будут задействованы российские гражданские агентства.

"У нас есть все основания полагать, что там может быть значительно больше войск, чем сообщают официальные данные", - сказал в июле генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Вдобавок к опасениям, россияне еще не дали согласие на то, чтобы международные наблюдатели следили за учениями "Запад". Американские официальные лица уже давно заявили, что мониторинг очень важен, учитывая, что западной разведке сложно определить, является ли российская военная деятельность просто учениями или подготовкой к вооруженной интервенции.

США, напротив, позволили российским, китайским и даже северокорейским наблюдателям следить за недавними учениями армии США под названием Saber Guardian в Румынии, Венгрии и Болгарии.

Ожидается, что в белорусских учениях будут участвовать как минимум два батальона 1-й гвардейской армии, или около 3 тыс. бронетанковых войск. Ожидается, что общее число российских военнослужащих, сотрудников службы безопасности и гражданских должностных лиц в общем составит от 60 до 100 тыс. человек.

Вопрос, который задают чиновники НАТО: все войска и оборудования действительно покинут Беларусь по окончании?

"Меня очень интересует, что завезут в страну и что из нее увезут", - сказал генерал Ходжес.