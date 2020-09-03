Директор порта намерен подать иск в суд против владельцев взрывоопасных веществ, которые все еще находятся на территории порта.

Рядом с портом Бейрута, где в начале августа прогремел мощный взрыв, обнаружили склады, на которых хранятся еще более четырех тонн взрывоопасного нитрата аммония.

Об этом сообщили в пресс-службе армии Ливана.

«По запросу таможенной службы порта Бейрута инженерное подразделение армии Ливана обнаружило четыре склада за пределами гавани близ въезда №9. Выяснилось, что на складах четыре тонны 350 килограмм нитрата аммония», - говорится в сообщении.

Ранее сегодня директор морской гавани Басем Кейси заявил, что около порта Бейрута все еще находятся взрывчатые вещества. Он приказал вывести их с территории гавани.

«До сих пор в порту находятся взрывоопасные вещества. Мы направили письмо компетентным органам и потребовали от таможенной службы их вывезти», – цитирует Басема Кейси ливанское агентство «Эль-Нашра».

Директор порта также заметил, что подаст иск в суд против владельцев взрывоопасных веществ, которые все еще находятся на территории порта.

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Взрыв в Бейруте

Вечером 4 августа в порту столицы Ливана Бейрут произошел мощный взрыв. Сообщалось о как минимум 78 погибших и почти 4 тысячах раненых. Власти Ливана объявили столицу зоной бедствия.

Бригадный генерал Аббас Ибрагим заявил, что в ангаре в районе взрыва хранились конфискованные взрывоопасные материалы, их якобы готовили к уничтожению.

Ливанская телевизионная станция MTV в свою очередь сообщила, что на складе было 2 тыс. 750 тонн аммиачной селитры (нитрат аммония), которая используется как компонент взрывчатых веществ, обладает высокой летучестью, особенно при нагревании, и должна храниться в особых условиях.

Позже премьер-министр Ливана Хасан Диаб заявил, что причиной взрыва стало ненадлежащее хранение селитры, которая могла лежать на складе около 6 лет.

Сила взрыва была эквивалентна силе землетрясения магнитудой 3,5. Взрыв почувствовали, в частности, на Кипре (более 200 км от столицы Ливана).

Губернатор Бейрута Марван Аббуд заявил, что сумма ущерба от разрушительного взрыва, произошедшего в городском порту, может достигать $15 млрд.

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Автор: УНИАН