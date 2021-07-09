Литва сократила посольство Беларуси до одного консула и трех технических сотрудников.

Литва выслала белорусских дипломатов, обвинив их в шпионаже.

Об этом заявила премьер-министр республики Ингрида Шимоните, сообщает НВ со ссылкой на Eurasia Daily.

В Литве заявили, дипломаты работали на спецслужбы Беларуси и несли угрозу государству.

"Мы также знали о дипломатах, которые были сотрудниками структур безопасности Беларуси", - заявила премьер-министр.

Литва 7 июля сократила посольство Беларуси до одного консула и трех технических сотрудников.

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Выборы и протесты в Беларуси: что было раньше

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальными данными ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне, в частности из Польши, Литвы, Украины и США.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применения насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко. Он неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси якобы расшатывают извне, в частности из Польши, Литвы, Украины и США.

2 октября Европейский Союз официально ввел санкции против 40 представителей режима Лукашенко, причастных к подавлению мирных протестов и фальсификации президентской избирательной кампании в Беларуси. В списке самого Лукашенко не было.

6 ноября Европейский союз ввел санкции против Александра Лукашенко и 14 белорусских чиновников. Как указано на сайте Европейского Совета, в целом санкции введены против 59 человек из Беларуси. 19 ноября министры иностранных дел стран ЕС договорились начать подготовку к введению третьего этапа санкций.

19 стран - Австрия, Бельгия, Канада, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Словакия, Швейцария, Великобритания и Соединенные Штаты Америки - поддержали создание международной платформы негосударственных организаций с целью привлечения к ответственности деятелей режима Александра Лукашенко в Беларуси.

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Автор: Александр Топчий