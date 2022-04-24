За пост главы государства борются действующий президент Эммануэль Макрон и лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

Во Франции проходит второй тур президентских выборов, за пост главы государства борются действующий президент Эммануэль Макрон и лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

Как сообщается на сайте Департамента правовой и административной информации Франции, избирательные участки открылись в 8:00 по местному времени и закроются в 19:00. В крупных городах проголосовать можно до 20:00.

Результаты первых экзит-полов можно ожидать после закрытия избирательных участков. А официальные итоги выборов будут объявлены Конституционным судом 27 апреля.

Согласно результатам последних соцопросов, Макрон заручился поддержкой 57,5% респондентов, Ле Пен – 42,5%.

В стране с населением около 67 млн человек правом голоса обладает 48,7 млн избирателей. Президента Франции избирают всеобщим прямым голосованием на 5 лет. Пост главы государства нельзя занимать больше двух сроков подряд.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля во Франции прошел первый тур президентских выборов. Кроме Макрона и Ле Пен, в нем принимали участие экс-публицист праворадикального толка, глава движения "Реконкиста" Эрик Земмур, кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс, лидер левой партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон, представитель партии "Европа - Экология - "Зеленые" Янник Жадо, а также мэр Парижа Анн Идальго от Французской социалистической партии.

Утром 11 апреля стало известно, что по подсчетам 100% бюллетеней, предоставленных муниципалитетами Министерству внутренних дел Франции, в первом туре выборов президента страны действующий глава государства Эммануэль Макрон занял первое место. За него проголосовали 27,6% избирателей.

Его ближайшая конкурентка лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен набрала 23,41% голосов. Кандидат от "Непокоренной Франции" Жан-Люк Меланшон занял третье место с 21,95%. Остальные кандидаты набрали меньше 10%.

Таким образом, во второй тур вышли Макрон и Ле Пен.

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