Макрон убеждает, что его страна солидарна с украинцами и готова помочь завершить войну.

Украина должна получить от Франции пожарные машины, кареты скорой помощи и оборудование для спасателей весом 50 тонн.

Об этом рассказал президент Эммануэль Макрон после телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"В поддержку Украины наши пожарные и спасатели завтра доставят 24 пожарные машины и машины скорой помощи, а также 50 тонн аварийно-спасательного оборудования. Это вторая партия помощи за месяц", - отметил Макрон на своей странице в Twitter вечером 14 апреля.

По его словам, за 50 дней Франция поставила Украине военную технику на сумму более 100 миллионов евро.

"14 апреля этого года исполняется 50 дней ужасов Украины. 50 дней войны в самом сердце нашей Европы. Президенту Зеленскому, с которым я только что разговаривал по телефону, я еще раз выразил нашу решимость положить конец конфликту и нашу солидарность. ... Мы предоставим дополнительные возможности. Я посвятил себя этому. В Европе мы также мобилизуем 1,5 миллиарда евро на оснащение украинских сил", - добавил французский лидер.

Зеленский также сообщил о переговорах с Макроном.

"Обсудили расследование российских преступлений, сопротивление украинского народа захватчику", - отметил он.

Президент подчеркнул, что Украина ценит весомую поддержку Франции.

"Также обсудили переговорный процесс. Стремимся к миру в Украине, в Европе", - добавил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, ранее Макрон прокомментировал отказ употреблять термин "геноцид" по отношению к преступлениям армии РФ против украинцев. Французский лидер считает, что словесная эскалация "не поможет Украине" и может привести к вмешательству со стороны Запада.

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