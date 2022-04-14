Французский лидер считает, что признание "геноцида" Украине не поможет.

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал отказ употреблять термин "геноцид" в отношении преступлений армии РФ против украинцев.

Об этом он рассказал во время предвыборной поездки в Гавр, сообщает France Bleu.

Французский лидер считает, что словесная эскалация "не поможет Украине" и может привести к вмешательству со стороны Запада.

"Слово "геноцид" имеет значение и должно быть квалифицировано юристами, а не политиками", - заявил Макрон.

По его словам, "государства, которые считают, что это геноцид, должны в соответствии с международными конвенциями вмешаться".

"Хотят ли этого люди? Я так не думаю", - ответил Макрон, добавив, что иначе "союзничества в конфликте" не избежать.

"Все должны уметь сохранять рассудок, это не поможет Украине... идти на словесную эскалацию без зарисовки всех последствий", - высказался президент Франции.

Что предшествовало

Во время предыдущей встречи с журналистами Макрон, который сейчас занимается предвыборной агитацией во Франции, отказался называть "геноцидом" совершенные россиянами преступления против украинцев.

Более того, политик добавил, что считает россиян и украинцев "братьями".

В МИД Украины немедленно ответили на заявление французского главы, посоветовав ему не злоупотреблять кремлевскими пропагандистскими штампами про "один народ".

Как писал УНИАН, 13 апреля лидер США Джо Байден впервые определил действия россиян в Украине как "геноцид". После повторного вопроса журналистов Байден свои слова повторил.

Сейчас американцы помогают со сбором доказательств зверств армии РФ в ранее временно захваченных Россией населенных пунктах.

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