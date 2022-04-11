Второй тур состоится 24 апреля.

Согласно подсчету 100% бюллетеней, предоставленных муниципалитетами Министерству внутренних дел Франции, в первом туре выборов президента страны действующий глава государства Эммануэль Макрон занял первое место.

Об этом сообщает Le Figaro.

За Макрона проголосовали 27,6% избирателей. Его ближайшая конкурентка лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен набрала 23,41% голосов. Кандидат от "Непокоренной Франции" Жан-Люк Меланшон занимает третье место с 21,95%. Остальные кандидаты набрали меньше 10%.

Таким образом, во второй тур вышли Макрон и Ле Пен.

Напомним, по данным экзит-поллов, Эммануэль Макрон, который является действующим президентом Франции, одержал победу в первом туре выборов. Во второй тур вместе с ним выходит Марин Ле Пен.

Как сообщал УНИАН, первый тур выборов прошел 10 апреля, второй - состоится 24 апреля.

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