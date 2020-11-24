Соответствующее заявление сделала в письме глава Управления общих служб Эмили Мерфи.

Федеральные власти США объявили о готовности передать власть избранному президенту Джозефу Байдену, представляющему Демократическую партию конгресса.

Об этом сообщает CNN.

По их данным, администрация Дональда Трампа уведомила администрацию Байдена о готовности передать полномочия. Соответствующее заявление сделала в письме глава Управления общих служб Эмили Мерфи.

Отмечается, что этот шаг стал первым на пути признания командой Трампа собственного поражения на выборах. Как подчеркнула Мерфи, на нее не оказывали давления, и решение она приняла самостоятельно.

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Выборы президента США

Джо Байден, который был признан ведущими американскими медиа избранным президентом на основании предварительных результатов голосования во всех штатах, должен вступить в должность президента 20 января.

Трамп пока отказывается признать поражение и пытается признать недействительными или отменить результаты выборов в ряде штатов с помощью судебных исков, заявляя о «масштабных махинациях», доказательств которых пока представлено не было.

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Автор: Денис Прядко