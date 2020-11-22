Судья назвал аргументы команды действующего президента "безосновательными и спекулятивными".

Окружной судья Мэтью Бранн признал аргументы команды действующего президента США Дональда Трампа в пользу пересчета голосов в Пенсильвании "безосновательными и спекулятивными".

Об этом говорится в его заявлении, передает DW.

"Этому суду представили натянутые аргументы без сути и спекулятивные обвинения. В США это не может оправдать лишение права голоса одного избирателя, уже не говоря о всех избирателей шестого по численности населения штата страны", - отмечается в решении судьи Бранна.

Этим иском команда Трампа пыталась остановить объявление Байдена победителем в Пенсильвании. У Трампа заявляли, что некоторые округа ошибочно позволяли избирателям исправлять ошибки в своих почтовых бюллетенях.

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Победа в Пенсильвании дает 20 голосов избирателей кандидату в президенты США. Согласно прогнозам американских СМИ, Байден имеет 306 голосов избирателей, что значительно больше 270 голосов, необходимых для победы на выборах президента США.

Победа Джо Байдена на выборах в США

3 ноября в США состоялись президентские выборы.

Официальные результаты еще не объявлены, но ведущие американские СМИ объявили о победе Джо Байдена на выборах президента США.

В свою очередь, действующий президент Соединенных Штатов Трамп отказался признавать победу своего соперника. Он подчеркнул, что решение о победе на выборах принимается после подсчета законных голосов, а не после заявлений медиа.

Мировые лидеры, однако, поспешили поздравить Байдена с победой. Среди них президент Украины Владимир Зеленский.

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Автор: УНИАН