Окружной судья Мэтью Бранн признал аргументы команды действующего президента США Дональда Трампа в пользу пересчета голосов в Пенсильвании "безосновательными и спекулятивными".
Об этом говорится в его заявлении, передает DW.
"Этому суду представили натянутые аргументы без сути и спекулятивные обвинения. В США это не может оправдать лишение права голоса одного избирателя, уже не говоря о всех избирателей шестого по численности населения штата страны", - отмечается в решении судьи Бранна.
Этим иском команда Трампа пыталась остановить объявление Байдена победителем в Пенсильвании. У Трампа заявляли, что некоторые округа ошибочно позволяли избирателям исправлять ошибки в своих почтовых бюллетенях.
Читайте такжеТрамп уволил главу Агентства по кибербезопасности США, отрицавшего нарушения на выборах
Победа в Пенсильвании дает 20 голосов избирателей кандидату в президенты США. Согласно прогнозам американских СМИ, Байден имеет 306 голосов избирателей, что значительно больше 270 голосов, необходимых для победы на выборах президента США.
Победа Джо Байдена на выборах в США
- 3 ноября в США состоялись президентские выборы.
- Официальные результаты еще не объявлены, но ведущие американские СМИ объявили о победе Джо Байдена на выборах президента США.
- В свою очередь, действующий президент Соединенных Штатов Трамп отказался признавать победу своего соперника. Он подчеркнул, что решение о победе на выборах принимается после подсчета законных голосов, а не после заявлений медиа.
- Мировые лидеры, однако, поспешили поздравить Байдена с победой. Среди них президент Украины Владимир Зеленский.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram