Администрация будущего президента США Джозефа Байдена планирует вместо освоения Луны отдать приоритет защите климата.
Об этом сообщает SpaceNews.
По их данным, главными приоритетами Администрации Байдена станут COVID-19, восстановление экономики, борьба с расовым неравенством и изменением климата.
«Любой упор на науку о Земле может происходить за счет (лунной – ред.) программы Artemis», - говорится в сообщении.
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Отмечается, что у Байдена одобрили «работу НАСА по возвращению американцев на Луну и выходу за пределы Марса, сделав следующий шаг в исследовании нашей Солнечной системы», однако не поддержали явным образом сторонников Трампа относительно возвращения людей на естественный спутник Земли в 2024 году.
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