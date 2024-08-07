Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки от Демократической партии Камала Харрис приняла решение относительно кандидата в вице-президенты. Речь идет о губернаторе Миннесоты Тиме Вальце.

Усилит ли такой выбор кандидатуру Харрис? Думаю, что да.

Стоит понимать, что выбирают, прежде всего, президента. Формально вместе с ним выбирают вице-президента, он принимает присягу в тот же день. И президент или кандидат в президенты, он или она строят свою кампанию из определенных расчетов.

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Мне кажется, что выбор Вальца обусловлен несколькими факторами. Прежде всего, это лояльность и отсутствие четко определенных политических планов. То есть, у Харрис были встречи с другими кандидатами, которые вышли, как говорится, в финал, и возможно, у них были или разные позиции по определенным вопросам, или кто-то из них сказал, что имеет другие планы на свою политическую карьеру. Такое бывает, в Штатах это обычное дело среди молодых перспективных политиков. Как вариант, возможно, губернатор Пенсильвании Джош Шапиро имеет более весомые политические планы.

Но мне кажется, что главным мотивом было - получить достаточно лояльного кандидата. Слышал на американском телевидении, что именно Тима Вальца Харрис знает персонально лучше всего (хотя и с Шапиро они знакомы с тех пор, как были генеральными прокурорами).

Второе, с точки зрения электорального результата, конечно, для демократов чрезвычайно важно "брать" Пенсильванию, то есть штат, где губернатором является Шапиро. Но возможно, они и так договорились о том, что он будет поддерживать Харрис, проводить какие-то митинги в поддержку. Если это так, то, видимо, и не нужно было выбирать Шапиро по электоральным мотивам. Такое тоже возможно.

Еще один момент, касающийся кандидатуры Вальца, он учитель, работал в школе, выигрывал выборы достаточно убедительно, когда был губернатором.

Однако следует понимать, что он был и конгрессменом, имеет большой политический опыт. То есть, это достаточно опытный политик, но значительно моложе, чем Трамп и Байден.

К тому же, Вальц побеждал на выборах в Конгресс в довольно консервативной местности. И это может трактоваться так, что действительно, как говорила команда Харрис, они попытаются бороться и за голоса республиканцев, и за голоса так называемых независимых избирателей. Но, если честно, это очень амбициозная цель, которую очень сложно выполнить. Логично, что любой кандидат в президенты от демократов выиграет выборы, если за него проголосуют республиканцы. Но если бы все было так просто, то это бы не были американские выборы. Имею в виду, что можно ставить такую цель, но надеяться, что она на сто процентов будет реализована, не стоит.

Важно также понимать, какова позиция Тима Вальца относительно Украины и помощи нашему государству. Он встречался с послом Украины в США, как и Камала Харрис он достаточно ориентирован на продолжение поддержки Украины. Но не думаю, что уже есть какие-то суперконкретные цитаты по этому поводу. Все же, до снятия Байдена с гонки, никого, кроме Харрис, на должность вице-президента не рассматривали. Поэтому вряд ли в ближайшее время Вальц будет как-то коммуницировать свою позицию по Украине. Однако мы сможем наблюдать определенное оживление внешнеполитической дискуссии со стороны демократов.

Думаю, в ближайшее время с ними будут расширенные интервью. А 19 августа в Чикаго начнется демократическая конвенция. То есть у них будет время, чтобы подготовить определенные месседжи по внешней политике.

Владислав Фарапонов, глава "Института Американистики", аналитик "Интерньюз-Украина"