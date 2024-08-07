Губернатор Миннесоты стал в поддержку Украины с первых дней полномасштабного вторжения России.

Кандидат в вице-президенты от Демократической партии Тим Уолз, которого выбрала Камала Харрис, стал в поддержку Украины с первых дней полномасштабного вторжения России. Уже 24 февраля 2022 года он написал в соцсетях слова поддержки Украине. "Голос Америки" собрал основные высказывания Тим Волца по Украине.

Также совместно с губернатором Огайо, республиканцем Майком ДеВайном, Уолз объявил о двухпартийной поддержке Украины от имени Совета губернаторов – совещательный орган при федеральном правительстве США. Через несколько месяцев они поддержали инициативу президента США Джо Байдена усилить киберзащиту США на фоне российской агрессии в Украине.

4 марта губернатор Миннесоты Уолз подписал указ, который требовал от всех государственных агентств на уровне штата разорвать любые связи с российскими структурами и воздержаться от будущих контактов. Указом он также призвал частные компании отказаться от сотрудничества с Москвой. 6 марта 2022 года Уолз объявил Днем солидарности Украины в Миннесоте.

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Уолз также проводит международные встречи, связанные с Украиной. 30 июня 2022 года он обсудил сотрудничество по помощи Киеву с латвийским премьером Кришьянисом Кариньшем. Через год он вместе с другими губернаторами провел онлайн встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В 2024 году Уолз посетил посольство Украины в Вашингтоне и встретился с послом Оксаной Маркаровой. Там же он подписал Письмо о взаимопонимании по сотрудничеству в аграрной сфере между штатом Миннесота и Черниговской областью.

В то же время кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс выступал против помощи Украине. По его словам, Соединенные Штаты не имеют индустриальной способности произвести достаточно оружия, необходимого Украине для победы. Во время Мюнхенской конференции по безопасности на прошлой неделе сенатор-республиканец Вэнс не пошел на встречу с представителями Украины.

Напарник Харрис

Команда бывшего президента США Дональда Трампа, который баллотируется на новый срок, начала атаковать губернатора Миннесоты Тима Уолза сразу после того, как вице-президент Камала Харрис выбрала его своим партнером на выборах.

Ранее УНИАН писал, кто такой Тим Уолз, который стал напарником Камалы Харрис. Некоторые уже утверждают, что Уолз может хорошо сыграть на поле, где сильными являются республиканцы.

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