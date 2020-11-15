Трамп написал, что Байден победил из-за того, что выборы были якобы сфальсифицированы.

Действующий президент США Дональд Трамп признал, что кандидат от демократов Джозеф Байден победил на выборах в США, а потом резко передумал.

Соответствующие заявления он сделал в Twitter.

Сначала Трамп написал, что Байден победил из-за того, что выборы были якобы сфальсифицированы.

«Он победил, потому что выборы были сфальсифицированы. Не было никаких наблюдателей за голосованием и подсчетом голосов», - заявил Трамп.

По словам президента, механические сбои в ночь выборов, когда начался подсчет голосов, вызваны тем, что демократы якобы пытались украсть голоса избирателей.

«Они преуспели во многом, не попавшись. Выборы по почте - дурацкая шутка», - написал Трамп.

Что интересно, в ответ Twitter пометил сообщения президента как такие, что могут содержать недостоверную информацию о фальсификации результатов выборов.

Однако позже Трамп написал, что Байден победил только в глазах фейковых СМИ и что он не признает поражение.

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Победа Джо Байдена на выборах в США

3 ноября в США состоялись президентские выборы.

Официальные результаты еще не объявлены, но ведущие американские СМИ объявили о победе Джо Байдена на выборах президента США.

В свою очередь, действующий президент Соединенных Штатов Трамп отказался признавать победу своего соперника. Он подчеркнул, что решение о победе на выборах принимается после подсчета законных голосов, а не после заявлений медиа.

Кампания Трампа заявила о махинациях и требует пересчета голосов в ряду штатов.

Мировые лидеры, однако, поспешили поздравить Байдена с победой. Среди них президент Украины Владимир Зеленский.

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Автор: Денис Прядко