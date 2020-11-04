Трам намекнул, за кого нужно голосовать / фото REUTERS
Президент США Дональд Трамп умудрился поагитировать за себя в день голосования на выборах в стране.
На своей странице в Twitter он намекнул, почему голос необходимо отдать именно за него.
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"Выходи и голосуй! Под моим руководством наша экономика растет самыми быстрыми темпами, чем когда-либо - 33,1%. Следующий год будет великим экономическим годом в американской истории!", - написал Трамп.
Позже он опубликовал курьезный ролик со своим участием.
VOTE! VOTE! VOTE!pic.twitter.com/85ySh1KYkh— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 3, 2020
Выборы в США 2020: что известно
- Президентские выборы в США начались 3 ноября 2020 года. Трамп, представляющий республиканцев, претендует на переизбрание. Его соперник от демократов - бывший вице-президент США Джо Байден.
- 29 сентября состоялся первый раунд дебатов между Трампом и Байденом.
- В разгар предвыборной кампании Трамп заболел коронавирусом, однако после непродолжительного лечения вернулся к борьбе.
- В ходе избирательной кампании Байден обвиняет Трампа в некомпетентности и подыгрывании авторитарным режимам (в частности - путинскому). Трамп, в свою очередь, утверждает, что сын Байдена причастен к коррупционной схеме в украинской энергетике.
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