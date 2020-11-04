США выбирают президента.

Президент США Дональд Трамп умудрился поагитировать за себя в день голосования на выборах в стране.

На своей странице в Twitter он намекнул, почему голос необходимо отдать именно за него.

Читайте такжеТрамп – ноль: появились итоги голосования на первом участке на выборах в США

"Выходи и голосуй! Под моим руководством наша экономика растет самыми быстрыми темпами, чем когда-либо - 33,1%. Следующий год будет великим экономическим годом в американской истории!", - написал Трамп.

Позже он опубликовал курьезный ролик со своим участием.

Выборы в США 2020: что известно

Президентские выборы в США начались 3 ноября 2020 года. Трамп, представляющий республиканцев, претендует на переизбрание. Его соперник от демократов - бывший вице-президент США Джо Байден.

29 сентября состоялся первый раунд дебатов между Трампом и Байденом.

В разгар предвыборной кампании Трамп заболел коронавирусом, однако после непродолжительного лечения вернулся к борьбе.

В ходе избирательной кампании Байден обвиняет Трампа в некомпетентности и подыгрывании авторитарным режимам (в частности - путинскому). Трамп, в свою очередь, утверждает, что сын Байдена причастен к коррупционной схеме в украинской энергетике.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован