В штатах Пенсильвания, Джорджия, Невада, Аризона и Северная Каролина наблюдается минимальное преимущество между кандидатами.

На выборах президента Соединенных Штатов Америки в ходе подсчета бюллетеней отрыв между главными кандидатами в пяти ключевых штатах уменьшается.

Как сообщает CNN, в штатах Пенсильвания, Джорджия, Невада, Аризона и Северная Каролина наблюдается минимальное преимущество между кандидатами.

Читайте такжеГрета Тунберг потроллила Трампа в Twitter его же словам

В частности, по состоянию на 8:00 по киевскому времени, в штате Пенсильвания действующий президент Дональд Трамп, который баллотируется на второй срок, опережает кандидата от Демократической партии Джо Байдена всего на 18 тыс. 229 голосов. Сейчас в этом штате обработано 95% бюллетеней. Победитель в Пенсильвании должен получить 20 голосов от коллегии выборщиков.

В штате Джорджия Трамп опережает Байдена всего на 1 тыс. 267 голосов. В этом штате обработано 99% бюллетеней. Победитель должен получить 16 голосов от коллегии выборщиков.

В Неваде Байден опережает Трампа на 11 тыс. 438 голосов. Уже обработано 89% бюллетеней. Победитель получит 6 голосов.

В Аризоне Байден опережает Трампа на 47 тыс. 052 голоса после обработки 90% бюллетеней. Победитель должен получить 11 голосов.

В Северной Каролине Трампа опережает Байден на 76 тыс. 737 голосов после обработки 95% голосов избирателей. Победитель получит 15 голосов.

В общем пока без учета штатов, где продолжается подсчет голосов и победитель пока не определен, Байден набирает 253 голоса от коллегии выборщиков, а Трамп - 213. Для победы на выборах президента США надо получить не менее 270 голосов выборщиков.

Выборы президента США-2020

4 ноября завершилось голосование в США. Сейчас продолжается подсчет голосов.

По данным карты на сайте CNN, Байдену не хватает до необходимых 270 голосов выборщиков 17 голосов. У действующего президента Дональда Трампа сейчас 213 голосов.

Трамп заявил о своей победе с "рекордными цифрами" и обвинил Байдена в попытке "украсть" результаты выборов в США

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко