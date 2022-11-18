Виктор Орбан за 10 лет сделал Будапешт зависимым от Москвы.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан построил свою политику на дешевых российских нефти и газе. На этом фоне от него звучат заявления о враждебности США и Запада.

"Это очень заметно, если вы просто взглянете на его речи, в которых он называет США и ЕС виновными в экономических проблемах Венгрии. Орбан говорит, что проблема заключается в санкциях ЕС, а не в том, что делает Россия. Я разговаривал с людьми в окружении Орбана, которые говорят, что он действительно уверен в том, что США не хотят добра нашему региону", - рассказал аналитик венгерского центра расследований Direct36 Сабольч Пани в комментарии изданию "Голос Америки".

Эксперты указали, что за последние 10 лет Венгрия стала зависима от России, а правительство фактически потеряло суверенитет в вопросах международной политике

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"Венгрия стала заложницей России, когда речь идет об энергии. Дома венгров обогреваются русским газом, русский газ использует промышленности. Правительство очень опасается прекращения газоснабжения из России. Из-за некомпетентной экономической политики правительство вынуждено искать пути поставок все больших объемов более дешевого российского газа", - отметил Пани.

Кроме того, аналитики указали, что Орбану повезло, потому что большая часть его правления совпала с периодом повышения уровня жизни в стране, но не в последнюю очередь из-за вступления в ЕС. Правительство Орбана потратило миллиардные субсидии от Евросоюза и превратило страну из демократической страны в "выборную автократию".

Также из-за политики Орбана Венгрия не получила более 15 миллиардов долларов субсидий. От Будапешта потребовали гарантировать независимость судов и введения антикоррупционных мер.

"Это уникальное сосредоточение власти в одних руках. А также уникальное влияние на общественное мнение. Я бы указал на созданную им небывалую в ЕС в условиях демократии пропагандистскую машину. Она больше похожа на то, что бывает в тоталитарных обществах. Хотя даже в коммунистические времена существовало инакомыслие. И сейчас оппозиция существует, но Орбан очень умело сплачивает где-то более 2 миллионов своих активных сторонников и побеждает на выборах", - отметил венгерский социолог Тибор Дешевфи.

Санкции против России и роль Венгрии - что известно

Нынешнее правительство Венгрии, которое возглавляет Виктор Орбан, публично выступает против санкций в отношении Российской Федерации. Венгерский премьер призывал Киев сесть за стол переговоров с Москвой, а также запретил транзит оружия в Украину.

Среди жителей Венгрии провели опрос, который показал, что жители страны недовольны действиями Орбана.

Кроме того, 17 ноября глава МИД Венгрии Петер Сийярто оскандалился новым заявлением. Он обвинил лидеров ЕС в антироссийской политике и призвал избавиться от таких политиков. В свою очередь в МИД Украины указали, что ВВП России сократился на 5,5-9%, объемы торговли - на 30-35%, инфляция достигла 22%, из страны вышли около тысячи иностранных компаний, которые составляли 40% ВВП; импорт нефти в ЕС к концу года снизится на 90%.

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