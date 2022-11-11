12% венгров допускают возможность, что война с Украины перекинется на Венгрию, а 17% опрошенных сказали, что верят в возможность ядерного удара от России.

В Венгрии уменьшились пророссийские настроения, сообщает венгерское издание Népszava.

Результаты опроса показали, что среди венгров стало больше тех, кто считает Россию агрессором.

В феврале 64 процента опрошенных классифицировали войну в Украине как российскую агрессию, в апреле – лишь 56 процентов. По данным, которые собирали в августе, этот очевидный тезис вновь получил 63% поддержки. А по последним данным на конец октября так считают 69 процентов.

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По мнению большинства (57%) опрошенных, премьер-министр Виктор Орбан должен более жестко осудить Россию за нападение на Украину. По сравнению с апрельским опросом эта доля значительно выросла. Весной лишь 36% всего населения считали позицию премьер-министра в отношении России слабой. А в конце лета - 48 процентов.

12% венгров допускают возможность, что война с Украины перекинется на Венгрию, а 17% опрошенных сказали, что верят в возможность ядерного удара от России.

Позиция Венгрии по российской агрессии

Правительство Орбана публично выступает против антироссийских санкций. Глава МИД Венгрии Петер Сиярто встретился в Нью-Йорке с российским коллегой Сергеем Лавровым и заявил ему, что не поддерживает новых санкций ЕС против РФ.

Орбан также призвал Украину сесть за стол переговоров и заявлял, что он не позволит транспортировать оружие через Венгрию в Украину.

В Будапеште проходили митинги против политики Орбана.