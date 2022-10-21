Если в Европе будет совместная закупка газа, то для Венгрии она не будет обязательной.

На восьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину на саммите ЕС в Брюсселе была достигнута договоренность о том, что любые ограничения цены на газ в ЕС в будущем не будут применяться к долгосрочным соглашениям между Венгрией и российским "Газпромом".

Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в Facebook.

Речь идет поставках газа по 15-летнему соглашению.

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Мы договорились, что даже если в Европе будет предел цен на газ, это не повлияет на те долгосрочные контракты, без которых поставки газа Венгрии были бы невозможны уже через несколько дней. Другими словами, мы освобождены от ограничений цен на газ, поэтому это не ставит под угрозу безопасное газоснабжение Венгрии", - отметил Орбан.

Он также заявил, что даже если в Европе будет совместная закупка газа, то для Венгрии она не будет обязательной.

"При этом все варианты приобретения остаются открытыми для нас. Это важно, потому что снизить цену на энергоносители в нашей стране мы можем только тогда, когда будет больше ресурсов, тем больше будет конкуренция на венгерском энергорынке", - добавил Орбан.

Ситуация с газом:

31 августа "Газпром" приостановил поставки газа в Европу по "Северному потоку-1". В компании заявили, что на частях трубопроводного компрессора были обнаружены утечки масла, и оборудование пришлось отключить до устранения утечки.

2 сентября российская газовая компания "Газпром" объявила о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток-1" на неопределенный срок. 3 сентября Белый дом отреагировал на полную остановку "Северного потока".

На фоне продолжающейся остановки российского газопровода "Северный поток" спотовая цена газа в Европе утром 5 сентября подскочила на 30% почти до 2900 долларов за тысячу кубометров.

6 сентября президент Франции Эммануэль Макрон поддержал предложенные Еврокомиссией варианты ограничения цены на российский газ.

14 сентября 2022 года ЕС ответил на газовый шантаж Путина.

26 сентября появилась информация об утечках газа на "Северном потоке". 27 сентября стало известно о взрывах в районе утечки.

28 сентября 2022 года страны ЕС потребовали немедленно ограничить цену на газ.

1 октября стало известно о том, что "Газпром" прекратил поставки газа в Италию.

1 октября 2022 года "Газпром" сократил поставки газа в Молдову.

4 октября 2022 года Турция решила сделать "Газпрому" серьезное газовое предложение.

5 октября "Газпром" официально признал падение спроса на газ.

17 октября Еврокомиссия нашла новый способ ограничения цены на газ.

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