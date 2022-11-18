Заявления о том, что европейские санкции не влияют на экономику России, не соответствуют действительности.

Министерство иностранных дел (МИД) ответило официальными цифрами на заявления министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, который сетовал, что европейские санкции против России больше вредят самой Европе.

Спикер МИДа Олег Николенко привел данные Совета ЕС, Всемирного банка и МВФ, которые показывают эффект, который санкции наносят российской экономике.

Согласно этим цифрам, ВВП России сократился на 5,5-9%, объемы торговли - на 30-35%, инфляция достигла 22%, из страны вышли около тысячи иностранных компаний, которые составляли 40% ВВП; импорт нефти в ЕС к концу года снизится на 90%. Вдобавок, РФ не может открыто импортировать много технологий и комплектующих, вынуждена сократить производство.

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"Российская экономика откатилась на 30 лет назад. Заявления о том, что европейские санкции не влияют на экономику России, не соответствуют действительности. Если бы в Москве или Будапеште не пытались преуменьшить эффективность решений Брюсселя, санкции работают и ограничивают возможности РФ финансировать войну против Украины. Так кому следует уходить в отставку: тем, кто защищает мир и безопасность в Европе, или тем, кто размывает усилия ЕС по противодействию агрессии России?", - задался вопросом Николенко.

Напомним, 17 ноября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сделал скандальное заявление: дипломат обвинил лидеров ЕС в антироссийской политике и призвал избавиться от этих деятелей.

Эффект антироссийских санкций

Президент РФ Владимир Путин утверждает, что у России уже "сложился зрелый бизнес", который якобы "спокойно" перехватывает освобождающиеся рынки. На самом же деле санкции против РФ стали причиной ухода международных компаний из страны и вызвали дефициты у России в различных сферах: от коммерческих дронов до картона для пищевой упаковки, от сырья для производства кофе и чая до дефицита фармоборудования.

Российские компании столкнулись с технологическим кризисом из - за санкций Запада-из-за них возникла серьезная нехватка полупроводниковых схем, электрического и компьютерного оборудования, которые нужны для дата-центров в стране.

При этом Россия за первые полгода войны подверглась крупнейшей эмиграции миллионеров. До конца 2022 года РФ могут покинуть 15 тыс. миллионеров.

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