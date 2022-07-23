По его мнению, нужна стратегия, которая сосредоточиться на мирных переговорах и составлении хорошего мирного предложения вместо победы в войне.

Евросоюзу нужна новая стратегия в отношении войны в Украине, поскольку санкции против Москвы не сработали.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в Румынии, передает Reuters.

"Необходима новая стратегия, которая сосредоточиться на мирных переговорах и составлении хорошего мирного предложения… вместо победы в войне", - сказал Орбан.

В своем выступлении он сказал, что западная стратегия в отношении Украины строится на четырех китах: Украина может выиграть войну с Россией с помощью оружия НАТО, санкции ослабят Россию и дестабилизируют ее лидерство, санкции навредят России больше, чем Европе, и что мир выстроится в очередь в поддержку Европы.

Орбан сказал, что эта стратегия потерпела неудачу, поскольку правительства в Европе рушатся "как костяшки домино", цены на энергоносители резко выросли, и сейчас необходима новая стратегия.

"Мы сидим в машине, у которой проколоты все четыре колеса: совершенно ясно, что так войну не выиграть", — сказал Орбан.

Он сказал, что таким образом Украина никогда не выиграет войну "просто потому, что российская армия имеет ассиметричное превосходство". При этом Орбан заявил, что для мирных переговоров между Россией и Украиной нет никаких шансов.

"Поскольку Россия хочет гарантий безопасности, эту войну можно закончить только мирными переговорами между Россией и Америкой", - сказал он.

Также венгерский премьер повторил, что его страна не будет вмешиваться в войну в соседней Украине.

Напомним, Орбан ранее заявлял, что Венгрия не намерена поддерживать эмбарго или ограничения ЕС на импорт российского газа, поскольку это подорвет ее экономику, которая примерно на 85% зависит от импорта российского газа.

Как сообщал УНИАН, 1 июля стало известно, что Венгрия радикально ускорит программу развития обороноспособности страны. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что необходимо провести быструю работу по развитию военного потенциала страны, так как ситуация в Украине очень серьезная.

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