Он также ответил на вопрос, способен ли Путин применить ядерное оружие и будут ли направляться войска НАТО в Украину.

Для предоставления Украине приглашения на вступление в НАТО нужен консенсус всех стран-членов, а он еще не достигнут. Об этом рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью украинскому телемарафону.

"Все мы согласны, что Украина станет членом НАТО, мы поддерживаем движение Украины в Альянс. Нужно иметь натовское вооружение, соответствовать натовским стандартам, создать оборонные институты. И мы будем работать вместе, будем помогать Украине на пути в НАТО. Но для предоставления приглашения нужен консенсус. Мы пока не достигли консенсуса в деле предоставления приглашения, но уже достигли консенсуса в предоставлении военной помощи. Нужно работать в этом направлении", - рассказал Столтенберг.

Он также прокомментировал снятие ограничений на использование украинцами западного оружия против агрессора по объектам на территории РФ. Столтенберг подчеркнул, что Украина имеет право на самозащиту и это предусматривает право уничтожать легитимные военные цели на территории агрессора, например ракетные установки, из которых обстреливают Харьков.

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"Мы не должны забывать, что эта война развязана Россией, как агрессором. Россия оккупировала часть Украины. Украина имеет право на самозащиту. Это право включает право уничтожать легитимные военные цели на территории агрессора - России. Мы предоставили 99% военной помощи Украине, хотя наложены определенные ограничения на использование этого вооружения. Однако эти ограничения мы ослабим, поскольку Россия начала новое наступление на севере, возле Харькова. Они атакуют с российской территории, и Украина имеет право уничтожать ракетные установки, из которых обстреливают Харьков. Итак, ограничения постепенно отменяются, и это поможет украинцам защищаться", - сказал Столтенберг.

Он отметил, что сейчас Россия платит за новую наступательную операцию, которую начала летом, "очень высокую цену - тысячи людей, тысячи единиц техники".

"Конечно, украинцам трудно бороться с российским нашествием, долгое время обсуждалось оказание помощи Украине. США 6 месяцев не могли проголосовать за пакет помощи Украине, европейские союзники задерживались с передачей обещанного вооружения. Теперь все изменилось. США согласовали предоставление помощи Украине на сумму 61 млрд долларов. Сегодня мы приняли решение о создании команды поддержки Украины. Так что помощь Украине будет более интенсивной и сильной", - заверил Столтенберг.

В то же время, по его словам, о направлении войск НАТО в Украину речи не идет.

"НАТО с самого начала заявило, что поддержит Украину и мы действительно оказали большую поддержку Украине. Мы в НАТО договорились, что будем осуществлять подготовку украинских военных. Однако НАТО всегда подчеркивает, что мы не являемся стороной конфликта и поэтому не посылаем наши войска в Украину", - сказал генсекретарь НАТО.

На вопрос, способен ли Путин применить ядерное оружие, он ответил коротко: "Мы слышали много угроз о применении ядерного оружия от президента Путина. Их цель - остановить нас в поддержке Украины. Однако эти угрозы не напрасны. Президент Путин должен знать, что в ядерной войне нет победителей".

По словам Столтенберга, НАТО сделало уже ряд выводов из войны России против Украины.

"Нам нужно создать большие запасы вооружения. После окончания холодной войны мы их сократили. В ХХI веке война очень изменилась по сравнению с предыдущими войнами. Теперь война скомбинирована с дронами - нужно применять новые технологии, делать выводы из полученных уроков. Мы договорились создать вместе с украинцами совместные центры подготовки в Быдгоще (Польша). Будут учиться украинцы у нас, а мы - у них", - отметил Генсек НАТО.

Саммит НАТО в июле

Как сообщал УНИАН, в июле страны НАТО проведут юбилейный саммит в Вашингтоне, чтобы отпраздновать 75-ю годовщину существования альянса. Украина надеется получить официальное приглашение на присоединиться к НАТО во время этого события. Президент Украины Владимир Зеленский приглашен к участию в вашингтонском саммите НАТО в июле.

В апреле Столтенберг сказал, что страны НАТО вряд ли придут к консенсусу относительно приглашения Украины в Альянс на июльском саммите. Он отметил, что соответствующее решение требует согласия от всех 32 стран-членов Альянса.

По словам Столтенберга, Украина сегодня ближе к членству, чем когда-либо, но подчеркнул, что ей еще нужно много сделать, чтобы соответствовать стандартам блока.

Однако, по данным The New York Times, по крайней мере две страны выступают против этого - Соединенные Штаты и Германия.

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