Эксперты считают, что для Киева нет альтернативы вступлению в Альянс.

Президент США Джо Байден, похоже, подвел черту под заявкой Украины на вступление в НАТО. Некоторые эксперты считают, что любые гарантии безопасности для Украины со стороны членов НАТО без вступления в Альянс – "откровенная ложь".

Издание Business Insider пишет, что Байден не будет ослаблять свои шансы на переизбрание. Однако отказ от плана ускоренного вступления в НАТО оставляет надежды Украины на членство.

Лео Литра, приглашенный научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям, сказал: "Байден пытается закрепить в сознании американской общественности мысль о том, что США не собираются вмешиваться, чтобы не ослабить свои шансы на переизбрание".

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Гарантии безопасности для Украины

В дополнение к совместной декларации G7, принятой на саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года, Украина подписала 15 двусторонних соглашений о безопасности со странами-членами НАТО.

Штефан Майстер, руководитель программы по Восточной Европе в Германском совете по международным отношениям, сказал, что эти пакеты обеспечат Украине "более надежную долгосрочную военную поддержку и поддержку безопасности со стороны стран-членов НАТО".

Помощник генсекретаря НАТО Дэвид ван Вил сообщил, что в июле ожидается соглашение между НАТО и Украиной о расширении сотрудничества в области оборонных технологий и обмена разведывательной информацией относительно возможностей России по ведению радиоэлектронной борьбы.

Однако Майстер отметил, что отсутствие стабильных обязательств по военной помощи после 2024 года "отражает текущие проблемы, с которыми сталкивается Украина и ее союзники, и разногласия внутри НАТО".

По его словам, эти пакеты являются реакцией на ситуацию, когда между странами-членами нет согласия по интеграции в НАТО. Каждому государству-члену Альянса приходится самостоятельно заниматься "более тщательным планированием долгосрочной поддержки Украины".

Альтернативы НАТО нет

Несмотря на активную поддержку Украины со стороны стран НАТО, эксперты предупреждают, что эти гарантии не имеют большого веса без обещания полноправного членства.

"Без членства Украины в НАТО гарантии безопасности для Украины - откровенная ложь", - считает канадский аналитик Майкл Маккей. "То, что Украина не входит в НАТО, служит только интересам российского террористического государства".

В качестве примера того, что такие "гарантии" могут оказаться пустым звуком, Литра напомнил о Будапештском меморандуме 1994 года, в соответствии с которым Украина должна была передать свой ядерный арсенал в обмен на защиту от США, Великобритании и России

"Этот меморандум ничего не сделал для предотвращения войны", - указал эксперт.

Хотя Украина и некоторые члены НАТО рассматривают эти соглашения как "инструменты для подготовки Украины к членству в НАТО в будущем", Литра говорит, что "общее ощущение, особенно в США и Германии, заключается в том, что вступление Украины в НАТО стало бы эскалацией для России".

По словам Майстера, "альтернативы интеграции в НАТО нет".

Украина в НАТО - что сказал Байден

Президент США Джо Байден ответил, как видит мир для Украины в будущем.

"И это не означает НАТО, что они являются частью НАТО. Это значит, что у нас с ними отношения как с другими странами, где мы поставляем оружие для того, чтобы они могли оборонять себя в будущем", - заявил американский лидер.

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