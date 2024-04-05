Украину не примут в НАТО, пока продолжается война с Россией, но страны-члены хотят продемонстрировать, что они поддерживают Украину "в долгосрочной перспективе".

Лидеры НАТО собираются на саммит в июле, чтобы отпраздновать 75-ю годовщину своего военного альянса. Украина рассчитывала на официальное приглашение присоединиться к НАТО, но вряд ли это произойдет на июльском саммите, пишет The New York Times со ссылкой на комментарии западных чиновников.

Это побудило НАТО искать какую-то золотую середину, чтобы показать, что оно поддерживает Украину "на долгосрочную перспективу", но, по словам высокопоставленных чиновников, пока неизвестно, что это будет.

Соединенные Штаты и Германия по-прежнему выступают против того, чтобы предложить Украине начать переговоры о членстве в Вашингтоне, как и на прошлогоднем саммите в Вильнюсе, и они хотят, чтобы этот вопрос был снят с программы саммита в июле. Однако они хотят предоставить Украине конкретные обязательства, которые она может выполнить.

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"Попытки четко определить, какие условия должна выполнить Украина, чтобы начать переговоры с НАТО, еще не продвинулись вперед", - отмечает издание.

Что взамен может получить Украина

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выдвинул на встрече на этой неделе два предложения по продолжению поддержки Украины, которые, как он надеется, могут быть одобрены вовремя до встречи глав государств НАТО в Вашингтоне в июле.

Первый, возложить на НАТО, а не на Соединенные Штаты, ответственность за координацию пожертвований и поставок оружия в Украину, вызвал возражения со стороны Венгрии и других союзников из-за его потенциала более прямого втягивания альянса в войну. Против этого также выступают Соединенные Штаты. Другой, предоставить Украине 100 миллиардов долларов помощи в течение пяти лет, был воспринят путано, поскольку непонятно, как НАТО может заставить свои страны-члены делать взносы, особенно учитывая бюджетные или политические ограничения.

"Если союзники по НАТО сделают то, что мы должны, тогда мы абсолютно уверены, что украинцы смогут достичь новых успехов", - сказал Столтенберг. "Это причина, почему мы должны делать больше, почему союзники должны копать глубже и быстрее предоставлять больше военной поддержки, и почему нам также нужны более сильные и надежные структуры на долгосрочную перспективу".

Вступление Украины в НАТО

Ранее Столтенберг заявлял, что Украине надо подготовиться к такому уровню, чтобы быстро стать членом НАТО. Он утверждает, что никакие даты для приобретения Украиной членства в Альянсе не устанавливаются, при этом надо и в дальнейшем выполнять условия и формировать консенсус среди стран-членов.

Ранее Столтенберг анонсировал создание центра Украина-НАТО. По его словам, заведение по анализу, подготовке и обучению будет работать в городе Быдгощ (Польша).

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