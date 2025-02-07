Пресс-секретарь Кремля Песков сказал, что никаких серьезных обсуждений возможной встречи не было.

В Кремле прокомментировали недавние заявления президента США Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты ведут "конструктивные" переговоры с Москвой и Киевом по поводу войны в Украине.

Так, отвечая на вопрос CNN, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что никаких серьезных обсуждений возможной встречи между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным не было.

"У них не было никаких первоначальных контактов, чтобы обсудить, нужна ли им встреча или нет, и если нужна, то когда и как", - сказал Песков.

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Песков сказал журналистам "не торопиться", добавив, что прокомментирует ситуацию, "как только мы получим что-то конкретное".

Встреча Путина и Трампа - что известно

Сразу после вступления в должность Трамп заявил, что встретится с Путиным и что детали сейчас согласовываются.

Глава комитета Государственной думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий сказал журналистам, что подготовка к встрече Трампа и Путина находится на "продвинутой" стадии. Он отмечал, что политики могут встретиться уже в феврале или марте.

Ранее СМИ сообщали, что Россия рассматривает Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты как возможные места проведения встречи.

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