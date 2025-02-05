Он не раскрыл никаких деталей об этих переговорах, но намекнул, что речь идет о чем-то очень кардинальном.

США ведут "очень конструктивные переговоры по Украине" и сделают все, чтобы прекратить войну в Украине.

Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме, пишет Голос Америки. Он сравнил разрушения в Украине с разрушениями в секторе Газа. По его мнению, украинские города выглядят "так же плохо, как Газа, и даже хуже".

"Сейчас города в значительной степени разрушены. Мы говорим об очень печальном зрелище. Многие из этих городов выглядят так же плохо, как Газа, а то и хуже", - сказал Трамп.

Видео дня

Он отметил, что хочет прекратить "абсолютную бойню" на территории Украины. "Мы разговариваем с русскими и с украинским руководством. Мы ведем очень хорошие переговоры, и я думаю, что у нас это получится. Думаю, что-то будет, надеюсь, кардинальное", - сказал Трамп.

Более конкретных деталей этих диалогов он не привел и не ответил на вопрос, будет ли требовать от Кремля уйти из Украины. Но поделился, что каждую неделю ему поступают данные о количестве военных, погибших в Украине, и "эти цифры впечатляют".

"Когда вы слышите реальные цифры из Украины, и это не учитывая разрушенные города и всех убитых людей, поэтому я хочу, чтобы это остановилось", - сказал он.

По данным Трампа, с украинской стороны речь идет 700 тыс. погибших военных и "800 тыс., а, возможно, и больше" - с российской стороны.

Украинские потери на войне с РФ

Вчера президент Владимир Зеленский сказал, что с февраля 2022 года Украина потеряла убитыми около 45 100 военных. Он добавил, что есть также около 390 тыс. случаев ранений, но "количество ранений больше, чем количество раненых".

Ранее советник Белого дома по нацбезопасности Майк Волц сказал, что ведется подготовительная работа для возможной встречи с президента США Дональда Трампа с российским диктатором Путиным.

Вас также могут заинтересовать новости: