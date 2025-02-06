В Госдуме говорят, что политики могут встретиться уже в феврале или марте.

В России заявили, что встреча кремлевского правителя Путина и президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа должна состояться уже "скоро".

Глава комитета Государственной думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий сказал журналистам, что подготовка к встрече находится на "продвинутой" стадии. По его словам, вероятность контактов политиков "стопроцентная":

"В ближайшее время, думаю, у нас будет с вами конкретная информация о встрече, и выражу надежду на то, что эта встреча будет с конструктивными последствиями для самых актуальных вопросов сегодняшней мировой политики. Это Украина, Ближний Восток и в целом вопросы мировой политики и международных отношений в ближайшем будущем".

Встреча Трампа и Путина

Напомним, новый президент Соединенных Штатов Америки еще до победы на выборах обещал посадить лидеров РФ и Украины за стол переговоров. По его словам, переговоры о встрече со сторонами уже ведутся.

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По данным западных журналистов, Москва рассматривает Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты как площадки для встречи Путина и Трампа.

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