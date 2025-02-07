Ресурсы, которые сейчас направляются на применение санкций и арест активов олигархов, будут перенаправлены на борьбу с картелями.

Министерство юстиции США расформировывает рабочую группу, которая занималась обеспечением соблюдения санкций, введенных против РФ, и преследованием олигархов, близких к Кремлю.

Об этом сообщает Reuters. В служебной записке генерального прокурора Пэм Бонди, о которой ранее не сообщалось, сказано, что рабочая группа, известная также как "Оперативная группа KleptoCapture", будет расформирована. Ресурсы, которые сейчас направляются на применение санкций и арест активов олигархов, будут перенаправлены на борьбу с картелями.

"Эти усилия, начатые во времена администрации президента-демократа Джо Байдена, были направлены на то, чтобы ограничить финансы богатых соратников президента России Владимира Путина и наказать тех, кто способствует нарушению санкций и экспортного контроля. Это было частью более широких усилий, направленных на вытеснение России с мировых рынков и обеспечение выполнения широкомасштабных санкций, введенных против Москвы на фоне международного осуждения ее войны против Украины", – объясняет агентство.

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Те дела, которые расследует рабочая группа, вероятно, не будут закрывать. Однако работа больше не будет сосредоточена в штаб-квартире Министерства юстиции.

"Увидим ли мы вдруг всплеск богатства подсанкционных олигархов, которые хлынут в США? Я так не думаю. Что вы увидите, так это резкое снижение темпов обвинений, направленных против посредников, которые являются специфическими для России", – прокомментировал эти изменения первый руководитель рабочей группы, который сейчас работает в юридической фирме Steptoe, Эндрю Адамс.

Прокуроры, назначенные в состав рабочей группы, вернутся на свои прежние должности. Изменения будут действовать не менее 90 дней, но их могут продлить или сделать постоянными.

Санкции против России

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что российская экономика трещит по швам. Она акцентировала, что Запад должен усиливать санкции против РФ, чтобы предоставить Украине лучшее положение для заключения мирного соглашения.

Примечательно, что даже после завершения войны, развязанной против Украины, состояние российской экономики может ухудшаться. Одной из причин являются, в частности, санкции. Как пишет Business Insider, Москва обременена рядом экономических проблем, и на их решение может уйти некоторое время.

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