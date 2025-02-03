Эти страны не являются членами Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест Путина.

Россия рассматривает Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты как возможны места проведения встречи между президентом США Дональдом Трампом и главой России Владимиром Путиным. Об этом пишет Reuters со ссылкой на российские источники.

По информации собеседников издания, высокопоставленные российские чиновники в последние недели посетили Саудовскую Аравию и ОАЭ. В то же время, по словам одного из источников, в России все еще существует определенные опасения по поводу этой идеи, поскольку некоторые дипломаты и сотрудники разведки указывают на тесные военные связи этих двух стран со США.

Как отмечает Reuters, и у Трампа, и у Путина сложились дружеские отношения с правителями Саудовской Аравии и ОАЭ. И наследный принц Саудовской Аравии и Мухаммед бин Салман, и президент ОАЭ Мухаммед бин Заид аль-Нахайян сохраняли нейтралитет на протяжении всей войны в Украине, воздерживаясь от критики и санкций в отношении России со стороны Запада.

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Оба лидера также поддерживают регулярные контакты с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также немаловажный факт - ни одна из этих стран не является членом Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест Путина.

Как отмечает Reuters, на данном этапе российские источники не рассматривают Турцию в качестве возможного места проведения встречи.

Встреча Путина и Трампеа - новости

Дональд Трамп ранее заявил, что у его администрации запланированы "встречи и переговоры" с Украиной, Россией и "различными сторонами".

По данным издания The Washington Post, перед ожидаемым телефонным разговором между Трампом и Путиным обе стороны отстаивают свои позиции. В Москве ожидают, что Трамп в ближайшие дни свяжется с Путиным, однако российские чиновники заняли жесткую позицию относительно войны в Украине. Они снижают ожидания относительно возможности значительного прорыва в отношениях между США и Россией.

А эксперт The Hill отмечал, что Путину нужна "громкая встреча" с Трампом, которая могла бы укрепить его позиции как внутри страны, так и за рубежом.

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