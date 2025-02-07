Он отметил, что сейчас санкции против РФ "всего лишь на троечку" по шкале от 1 до 10.

Спецпредставитель Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что американский президент готов удвоить санкции США против России, чтобы положить конец войне в Украине. При этом, как заявил Келлог в интервью The New York Post, и Киеву, и Москве для окончания войны "придется пойти на уступки".

По словам Келлога, санкции, применяемые к России, "всего лишь на троечку" по шкале от 1 до 10 по тому, насколько болезненным может быть экономическое давление. При этом сами санкции США - например, направленные против прибыльного энергетического сектора России - номинально в два раза выше, но еще есть возможность их усилить.

"Санкции можно действительно усилить - особенно последние санкции [направленные на добычу и экспорт нефти]", - сказал он.

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При этом он подчеркнул, что Россия и в прошлом не предотвращала массовых потерь собственных войск, и сейчас в этом не заинтересована, поэтому давление на РФ не может быть только военным.

"Вы должны оказать экономическое давление, дипломатическое давление, какое-то военное давление и рычаги, которые вы собираетесь использовать, чтобы убедиться, что все пойдет туда, куда мы хотим", - пояснил он.

Тем не менее, война не закончится без переговоров между Россией и Украиной, в которых обеим сторонам придется пойти на уступки, считает Келлогг.

"Откровенно говоря, в любых переговорах обе стороны должны уступать, так уж устроены переговоры. Будет ли это приемлемо для всех? Нет. Но вы пытаетесь найти баланс", - добавил он.

План Трампа по Украине

Ранее издание Bloomberg сообщило, что на следующей неделе спецпредставитель Трампа по Украине и России Кит Келлогг представит план прекращения войны России против Украины на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии. Предварительно он включает замораживание войны по текущей линии фронта, оставление оккупированной территории в неопределенном состоянии и предоставление гарантий безопасности Украине.

В то же время позже Келлог заявил, что мирный план будет объявлять сам Дональд Трамп, при этом не стоит ждать, что такое объявление будет сделано на мюнхенской конференции.

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