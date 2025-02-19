Президент США Дональд Трамп рассказал, когда планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.
Как пишет CNN, на конференции в Мар-а-Лаго, отвечая на вопрос репортера о том, состоится ли встреча до конца февраля, Трамп ответил "Вероятно".
При этом президент США не ответил на вопрос, есть ли у него на примете какая-то конкретная дата. До конца февраля осталось менее двух недель.
Как напоминает издание, на прошлой неделе Трамп и Путин провели полуторачасовой телефонный разговор, что свидетельствует о чрезвычайном потеплении в отношениях США и России.
Встреча Трампа и Путина - что известно
Как рассказывал ранее УНИАН, кремлевский диктатор Путин пригласил Трампа в Москву во время телефонного разговора 12 февраля 2025 года.
Китай предложил у себя провести встречу Трампа и Путина по вопросу Украины. В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что может встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным в Саудовской Аравии.
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным может состояться до конца февраля. При этом Песков добавил, что для встречи Путина и Трампа нужна "определенная подготовка по линии МИД".