В Кремле отмечали, что встреча президента Трампа и Путина может состояться до конца февраля.

Президент США Дональд Трамп рассказал, когда планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.

Как пишет CNN, на конференции в Мар-а-Лаго, отвечая на вопрос репортера о том, состоится ли встреча до конца февраля, Трамп ответил "Вероятно".

При этом президент США не ответил на вопрос, есть ли у него на примете какая-то конкретная дата. До конца февраля осталось менее двух недель.

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Как напоминает издание, на прошлой неделе Трамп и Путин провели полуторачасовой телефонный разговор, что свидетельствует о чрезвычайном потеплении в отношениях США и России.

Встреча Трампа и Путина - что известно

Как рассказывал ранее УНИАН, кремлевский диктатор Путин пригласил Трампа в Москву во время телефонного разговора 12 февраля 2025 года.

Китай предложил у себя провести встречу Трампа и Путина по вопросу Украины. В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что может встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным в Саудовской Аравии.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным может состояться до конца февраля. При этом Песков добавил, что для встречи Путина и Трампа нужна "определенная подготовка по линии МИД".

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